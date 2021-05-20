İZSU santrali onlara emanet: "Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz" - Son Dakika

İZSU santrali onlara emanet: "Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz"

20.05.2021 14:08
İZSU santrali onlara emanet:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün santral birimi, iki görme engelli ve bir bedensel engelli personele emanet. Kendilerine "Şampiyonlar ligi" diyen üç personel, birbirlerine zaman zaman destek olarak günde binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün santral birimi, iki görme engelli ve bir bedensel engelli personele emanet. Kendilerine "Şampiyonlar ligi" diyen üç personel, birbirlerine zaman zaman destek olarak günde binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

İZSU'nun santral biriminde çalışan 44 yaşındaki görme engelli Uğur İçli, 31 yaşındaki görme engelli Murat Arslan ve 35 yaşındaki bedensel engelli Erhan Dayanıklı, her gün binlerce kişiye telefonla hizmet veriyor. İşlerini başarıyla sürdüren personeller, zaman zaman birbirlerine destek olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendilerine "Şampiyonlar ligi" adını takan İZSU görevlileri, kurumda uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Biz burada engelimizi unutuyoruz" diyor.

"Parmaklarım, gözlerimdir"

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Uğur İçli, üniversiteden mezun olmasının ardından İZSU'da stajyer olarak işe girdi. İçli, 2002 yılında ise santral biriminde profesyonel olarak çalışmaya başladı. Birimde santral amiri olarak görev yapan İçli, "Biz 30 ilçede milyonlarca insana hizmet veriyoruz. Yazın yoğunluğumuz artıyor. Sabah 08.00'da mesaiye başlarız. Günde ortalama 3 bin, yoğun günlerde ortalama 4 bin 500 kişiye hizmet veririz. Ben daha önce bilgisayar ve daktilo kursu almıştım. Bu kurs, işimi çok kolaylaştırdı. Zaten klavyedeki 5 rakamı, görme engelliler için kabartmalıdır. Biz onun etrafında döneriz. Klavyede parmaklarım, gözlerimdir" dedi.

"Kurumumuzun aynasıyız"

İşini severek yaptığını ifade eden İçli, "İnsan eğer çalışmayı severse, işini severse her daim işine dört elle sarılır. Elbette engelimizle ilgili hayatta sorunlarla karşılaşıyoruz ama işe her geldiğimde 'çok şükür işimiz var' diyorum. Biz burada el üstünde tutuluyoruz. Hatta 'burada engelimi unutuyorum' diyebilirim. İş sırasında herkes bize yardımcı olur. Üstlerimiz bir dediğimizi iki etmez. Birimde de uyum içerisinde çalışıyoruz. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Benim görmediğim yerde Erhan görür, Erhan'ın duymadığı yerde Murat duyar. Entegre şekilde çalışmazsak koordinasyon sağlayamayız. Burada bir tatlı dil, bir güler yüz çok önemli. Sonuçta insanlara hizmet veriyoruz ve biz kurumumuzun aynasıyız. Kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek durumundayız. Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz. Burada üç kardeş, artık aile olduk" diye konuştu.

"Bir üçgenin üç kenarıyız"

Santral biriminde operatör olan bedensel engelli Erhan Dayanıklı da, "Önce 10 yıl İZELMAN'a bağlı çalıştım. Yaklaşık bir yıl da İZSU'da çalışıyorum. Burada vatandaşı doğru birime ve kişiye yönlendiriyorum. Biz burada birbirimizi tamamlıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Bir üçgenin üç kenarı gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Görme engelli santral operatörü Murat Arslan ise, "Ben 7 yıldır burada çalışıyorum. Burada vatandaşlarımıza telefon aracılığı ile hizmet veriyorum. Birimde paslaşarak çalışıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Burada engelimizi unutuyoruz. Artık aile olduk. Bizim en iyi yapabileceğimiz iş bu. Bunu da layıkıyla yapıyoruz" dedi.

"Mücadeleyi bırakmayın"

Kurumda büro personeli olarak görev yapan bedensel engelli Osman Kenan da, "İşimi severek yapıyorum. Bizlere fırsat verildiği zaman çok iyi işler yapacağımızı biliyorum. Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Bazı engelli arkadaşlar, kendilerine olan bakıştan rahatsız olup eve kapanıyorlar ama benim gibi arkadaşların mücadeleyi bırakmamalarını isterim" dedi. - İZMİR

İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz
İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz
İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz
İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz
İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz
İZSU santrali onlara emanet: Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Görme Engelli, Engelli, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İZSU santrali onlara emanet: 'Biz kendimize 'şampiyonlar ligi' diyoruz' - Son Dakika


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