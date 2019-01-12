İZSU Yatırıma Doymuyor
26 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır'ın Demircilik, Dereköy, Ergenli, Turan ve Yusuflu mahallelerinin evsel atıklarını 9 kilometrelik hat ile Arıtma Tesisi'ne iletecek.
Bayındır'ın 5 mahallesinde atık su sorunu çözülüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yatırım atağını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çevre yerleşimlerin kanal, içme suyu ve yağmur suyu ihtiyacı, peşpeşe sonuçlanan ihalelerle çözülüyor.
İZSU son olarak, Bayındır'ın Demircilik, Dereköy, Ergenli, Turan ve Yusuflu mahallelerinin evsel atık sularını arıtmak için 2.5 milyon liralık yatırım başlatacak. Atık sular, yaklaşık 9kilometrelik hattı ile Bayındır İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne iletecek. Bunun için ayrıca 600 metrelik terfi hattı döşenecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak çalışmalar 6 ayda tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
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