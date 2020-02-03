İZSU yedi derede taşkına karşı önlem alıyor - Son Dakika
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İZSU yedi derede taşkına karşı önlem alıyor

6 saat önce

İZSU, yedi derede sel ve taşkın riskine karşı önlem alıyor.

İZSU yedi derede taşkına karşı önlem alıyor, System.String[]

İZSU, yedi derede sel ve taşkın riskine karşı önlem alıyor. 8 milyon liralık ihale kapsamında bu derelerde bakım ve onarım çalışması yapılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerindeki yedi derede sel ve taşkın risklerine karşı önlem alıyor. 8 milyon 113 bin liralık ihale kapsamında yedi derede bakım ve onarım çalışması yürütülecek. Çalışma kapsamında Urla'da Kozağaç Deresi'nde 505 metre betonarme kanal, Tabaklar Deresi'nde 273 metre taban betonu, Keklik Deresi'nde 367 metre betonarme kanal, Kaman Deresi'nde 405 metre kanal, Çeşme'de Bağlar Deresi'nde 310 metre taş duvar ve kanal, Karaburun Küçükbahçe mevkiinde 3 bin metrekarelik alanda saha betonu ve muhtelif derelerde 165 metre betonarme menfez imalatı yapılacak. İZSU derelerde çevre ve insan sağlığı açısından sorun oluşturabilecek noktalara da müdahale edecek.


Ocakta sözleşme imzalanmıştı


26 Kasım 2019'da yapılan ihaleyi SMP İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketi kazanmıştı. Yasal itiraz süresinin dolmasının ardından da geçen ocak ayında şirketle sözleşme imzalanmıştı. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Çeşme, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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