İZSU, Yobaz Deresi için iş başında - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yobaz Deresi'nin içinden beton boruyla geçen kanalizasyon hattındaki iyileştirme çalışmalarını, yüklenici firmanın iş akdini feshetmesinden dolayı kendisi tamamlıyor. Çalışmalar bir hafta içinde tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir ilçesi sınırlarından geçen Yobaz Deresi'nde yüklenici firmanın sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle yarım kalan kolektör hattı bakım ve onarım çalışmalarını kendi imkanlarıyla tamamlamak üzere harekete geçti. Kendi personeli ve iş makinelerini devreye sokan İZSU, sorunu en kısa sürede çözmek için iki vardiya halinde çalışıyor.

400 metreyi tamamladı, 150 metre kala işi bıraktı

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal Bakım Şube Müdürü Barış Koç, "Yobaz Deresi'ndeki kanal bakım ve onarım çalışmalarının yaklaşık 400 metrelik kısmını yüklenici firma tamamladı. İşin bitimine 150 metre kala sözleşmeyi feshetmek durumunda kalan yüklenici firma işi tamamlamadığı için kendi imkanlarımızla sahada hemen göreve başladık. Deredeki ana problem bir hafta içerisinde çözülecek. Derenin tabanında biriken malzemeler ise temizlenecek" dedi.

Sanayi atıkları, hattı tıkadı

Gaziemir 9 Eylül Mahallesi, Sarnıç Mahallesi (Sanayi bölgesinin tamamı) Gaziemir Akçay Caddesi ve Önder Caddesi'nin sol kısmının tamamının kanalizasyon hatları, derenin içerisinden geçen kolektörle Bayraklı Atıksu Pompa İstasyonu'na aktarılıyor. Sanayi atıklarından nedeniyle dere içerisindeki beton boru hattında çökme ve tıkanma olmasından dolayı İZSU yetkilileri mevcut kanal hattının ekonomik ömrünü tamamladığını ve yenileme çalışmalarına başlandığını belirtti. Ekonomik ömrünü tamamlayan kolektör hattında akışın sağlanamadığını belirten yetkililer, yaklaşık bir hafta içerisinde derenin eski görünümüne kavuşacağını belirtti. - İZMİR