İZTEK AŞ ile sendika arasındaki "ek protokol" görüşmelerinden sonuç çıkmadı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (İZTEK) ile Sosyal İş Sendikası arasındaki "ek protokol" görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlandığı bildirildi.

Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi üyeleri, Milli Kütüphane Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Sendika Sekreteri Gökhan Mangal, grup adına yaptığı açıklamada ÜNİBEL AŞ'nin İZTEK AŞ olarak isminin değiştirildiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan bazı işçilerin şirkete katıldığını hatırlattı.

İşçilerin yeni şirkete, toplu iş sözleşmelerdeki kazanılmış hakları ile geçecekleri sözünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından verildiğini aktaran Mangal,, "İZTEK A.Ş'de geçişler nedeniyle birden fazla toplu iş sözleşme uygulanmaya başlandı. Çalışanlar arasında aynı işi yaptıkları halde farklı ücret ve sosyal hakların çıkmasına neden oldu. Bu sorunu çözmek üzere ek protokol yaparak çalışanların tek toplu sözleşme çatısı altında toplanması için İZTEK AŞ ile sendika olarak görüşmeye başladık fakat bir sonuç alamadık." dedi.

Mangal, 110 kişinin çalıştığı İZTEK A.Ş'de dört ayrı sözleşme uygulandığını, bu durumun iş barışını bozduğunu dile getirerek, "Sendika olarak bu sorunun masada çözüleceğine, İZTEK A.Ş. yönetimini verilen sözler doğrultusunda sorunu çözmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.