Son Dakika Haberleri: İZTO Başkanı Özgener: "İzmir için ses getirecek iki projemiz var"
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İZTO Başkanı Özgener: "İzmir için ses getirecek iki projemiz var"

10 dakika önce

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmur Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da gurur verici olduğunu söyledi.

İZTO Başkanı Özgener:

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmur Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da gurur verici olduğunu söyledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Girişim Sermayesi Destekleme Programı" kapsamında ekosisteme dahil olacak 5 yeni fon için 1,1 milyar liralık kaynak sağlanacağını açıklamıştı. Bakan Varank'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Söz konusu 5 fona 12 farklı üniversiteden transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri katılacak. Bu kuruluşların fonlara katılım paylarının yüzde 50'sine kadarı TÜBİTAK tarafından hibe olarak desteklenecek. Kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 teknoloji geliştirme bölgesi ve 3 teknoloji transfer ofisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından yatırımcılar katılacak. Bu kapsamda, 5 Fondan bir tanesi olan Diffusin Capital Partners II SCSP'de, İzmir'deki teknoparklardan bir tanesi olan Ege Teknopark A.Ş.'nin de ortak olması bizi gururlandırdı. Bu 148 girişim içerisinden ülkemizi tüm dünyada tanıtacak bir fikir neden çıkmasın. Girişimcilerimize güvenimiz sonsuz, onların finansal anlamda desteklenmesi için Hükümetimizin almış olduğu kararları sonuna kadar destekliyoruz. Rekabet, artık küresel düzeyde. Bu sert rekabet ortamında girişimcilerimiz için yaratılacak sermaye büyük önem taşıyor. Dünyada girişim sermayesi yatırımları geçen yıl 251 milyar doları aşarken, Türkiye'de 59 milyon dolar seviyesinde kaldı. Ülkemizde çok fazla etkisini göremediğimiz girişim sermayesi fonlarının, Hükümetimizin hayata geçirdiği destekler ile canlanacağına ve 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime can suyu olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.


Ses getirecek iki proje


Girişimcilik olgusunun dünya çapında son dönemde pek çok platformda gündeme geldiğini ve girişimcilerin ülke ekonomilerinin katma değerli ürün üretimlerini sırtladıklarını vurgulayan Özgener, bu kapsamda İZTO olarak iki büyük projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Özgener, "Katma değerli ürün ya da hizmet üretmek için; dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik, teknoloji, Endüstri 4.0 gibi kavramların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda biz de oda olarak 'İzmir'in İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü' hedefini belirledik. Temel amacımız; inovasyon ve girişimcilik alanlarında İzmir'i marka kent yapmak. Belirlediğimiz bu vizyon kapsamında hayata geçirmeyi planlandığımız oldukça ses getirecek iki önemli projemiz var. İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi. İzQ Girişimcilik Merkezi'nde; yeni start-up, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alacağız, mentorluk, ticarileşme, şirketleşme, büyüme ve uluslararası pazarlara açılma, iş planı hazırlama, teşvikler konusunda bilgilendirme, melek yatırım ağları ile buluşturma konularında çalışmalar yürüteceğiz. İnovasyon merkezimizde ise uluslararası inovasyon ağlarında yer alan şirketler faaliyet gösterecek, büyük şirketlerin sorunlarına girişimcilerin projeleri ile çözümler üretilmesi modeli hayata geçirilecek, akademisyenlerin iş dünyası ile ortak projeler geliştirmelerine aracılık edilecek, FabLab ile tasarım fikirlerinin prototipe ve somut ürünlere dönüşmesi için uygun ortamlar sunacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Mustafa Varank, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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