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İZTO'da gündem RO-RO

6 saat önce

Ege Bölgesindeki nakliyeci, ihracatçı ve ithalatçıların Çeşme Limanı'ndaki yüksek navlun ücretleri nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Alsancak Limanı'nın yeniden RO-RO seferlerine açılmasını sabırsızlıkla...

İZTO'da gündem RO-RO, System.String[]

Ege Bölgesindeki nakliyeci, ihracatçı ve ithalatçıların Çeşme Limanı'ndaki yüksek navlun ücretleri nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Alsancak Limanı'nın yeniden RO-RO seferlerine açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Çeşme Limanı'nda uygulanan navlun ücretlerindeki artış oranının euro bazında yüzde 50'lere ulaştığını belirten Özgener, "Bu maliyetlerle sektörün bu işi sürdürebilmesi mümkün değil. Geçen ağustos ayında alınan ve Alsancak Limanı'nı yeniden RO-RO'ya açacak olan UKOME kararının bir an evvel uygulamaya geçmesini bekliyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak bu konunun takipçisiyiz" diye konuştu.


İzmir Ticaret Odasında, "RO-RO Taşımacılığında Yaşanan Sorunlar" konulu toplantı düzenlendi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantıda İzmir'de faaliyet gösteren uluslararası taşımacılık firmalarının talep ve önerilerini dinledi. 2018 yılında alınan UKOME kararıyla Alsancak Limanı'nın RO-RO seferlerine kapatıldığını belirten Özgener, İZTO olarak yaptıkları girişimler sonucu 8 Ağustos 2019'da Alsancak Limanı'nı yeniden RO-RO seferlerine açacak olan yeni bir UKOME kararı alındığını ve böylelikle yanlıştan dönüldüğünü hatırlattı. Ancak, yaşanan yargı süreci nedeniyle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının UKOME kararını işlerliğe alamadığını dile getiren Özgener, bu durumun da büyük bir mağduriyete neden olduğunu ve sektörün artık yüksek navlun ücretlerine dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.


"Rekabet koşulları yeniden oluşmalı"


Alsancak Limanı'nın RO-RO'ya kapatılması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmaları ve ihracatçıların Çeşme Limanı'na mahkum kaldığını ifade eden Özgener, rekabet koşullarının ancak Alsancak Limanı'nın yeniden taşımacılığa açılması ile şekillenebileceğini belirtti. Özgener şöyle konuştu: "Çeşme Limanı'nda RO-RO navlun ücretlerinde euro bazında yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda bir artış söz konusu. Üyelerimiz RO-RO taşımacılığında rekabet dinamiğinin yeniden tesis edilmesini bekliyor. Rekabet koşullarının yeniden oluşması ile RO-RO navlun ücretlerinin düşürülmesi ve bu düşürülen ücretlerin doğrudan ihracatçılarımıza yansıyarak sorunun çözümüne katkıda bulunacağı aşikar. Avrupa'ya tır araçları ile yapılan ihracatımızda son derece önemli bir yer tutan ve sadece İzmir'den değil, tüm Ege Bölgesinden karayolu araçlarımız ile yapılan ihracata hizmet veren Alsancak Limanı'mızın, bir an evvel RO-RO'ya açılması sektörün ve üyelerimizin en önemli beklentisi. İzmir Ticaret Odası olarak, karayolu taşımacılığında yaşanan bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmak görevimiz. Sorunun çözümü için bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz girişim ve görüşmelerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Sadece bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizi değil, tüm Ege Bölgesini ilgilendiren bu sorun umarım, yakın zamanda çözüme kavuşur." - İZMİR

Alsancak Limanı, İzmir, Çeşme, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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