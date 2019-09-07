İZTO'dan, Çin ile "İyi Niyet Anlaşması"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Şangay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi Denizaşırı Ülkelerden Sorumlu Direktörü Fang Yue, İzmir'de düzenlenen törenle "İyi Niyet Anlaşması" imzaladı.



İzmir Ticaret Odası ile Şangay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi arasında imzalanan "İyi Niyet Anlaşması" kapsamında, her iki kurum karşılıklı olarak teknoloji projelerinin geliştirilmesi, teknoloji ticaretinin arttırılması başta olmak üzere ekonomik ve ticari faaliyetlerde işbirliği yapacak. Bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yılki partner ülkesinin Çin olduğunu hatırlatan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dünya ekonomisine yön veren ülkelerden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle son yıllarda teknoloji alanında hızla yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor. İzmir Enternasyonal Fuarı, Çin'in katılımıyla uluslararası alanda marka değerini artıracaktır. Dünya ekonomisi için önemli bir konumda olan ve ülkemiz ile sıkı ticari işbirlikleri olan Çin Halk Cumhuriyeti'ni kentimizde ağırlamaktan son derece memnuniyet duyuyoruz, bu birliktelik ülkemiz, bölgemiz, kentimiz için önemli ticari iş birliklerine kapılarını açacak" dedi.



Önemli ticari işbirliklerinden birini imza altına aldıklarını da kaydeden Özgener, "Oda olarak biz, bir vizyon ortaya koyduk. İzmir'i inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürmek istiyoruz. Bu alanda iki önemli projemiz var. İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi. Kuracağımız girişimcilik merkezi, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alırken, kuracağımız inovasyon merkezi de büyük firmalar ve şirketleri hedef almakta. Şanghay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği anlaşması ile söz konusu projelerimizin uluslararası arenaya taşınması aşamasında büyük bir adım atmış olacağız. Çin ile ilişkilerimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



İZTO'dan Çin heyetine sunum



Anlaşmanın taraflarca imza altına alınmasının ardından, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri başkanlığındaki İZTO proje ekibi, Çin heyetine İzmir Girişimcilik Merkezi (İzQ) ve İzmir İnovasyon Merkezi hakkında bir sunum yaptı. Toplantıya İZTO Meclis Üyesi Şenol Aslanoğlu ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alp Avni Yelkenbiçer de katıldı. İzmir'in girişimcilik için doğru bir adres olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, "Tüm dünyada artık girişimcilik, inovasyon ve dijitalleşmeye doğru bir geçiş süreci var. Biz de bu amaçla Oda olarak, Şangay Uluslararası Teknoloji Transfer Merkezi ile Oda olarak işbirliği içinde olmayı planlıyoruz" dedi.



Çin Heyeti adına konuşan Şangay Uluslararası İthalat ve Ticaret Hizmetleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Lawrence Lu ise Çin'de yatırım yapmak isteyen girişimcilere her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi. İzmir Ticaret Odasını Nisan 2020'de 8. kez düzenlenecek olan Şangay Uluslararası Teknoloji Fuarına da davet eden Lawrence Lu, "3 gün sürecek olan fuarda 60'dan fazla forum ve seminer gerçekleştirilecek. Fuar, yeni teknolojiler, robot bilimi, biyoteknolojiler, akıllı üretim ve finansal teknolojileri içeriyor. İzmir Ticaret Odası ile bu konularda her türlü işbirliğine açığız" şeklinde konuştu. - İZMİR