İzto'dan Plastik Sektörüne İyi Haber: Sanayi Sitesi Geliyor

Bünyesinde 640'ı aşkın plastik sektörü üyesi bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir ihracatında önemli yer tutan bu sektörün daha ileri gidebilmesi için bir dizi çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bünyesinde 640'ı aşkın plastik sektörü üyesi bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir ihracatında önemli yer tutan bu sektörün daha ileri gidebilmesi için bir dizi çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Plastikte yerli ürün kullanımının artmasıyla birlikte cari açığın finansmanında da önemli bir yol kat edileceğine dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, atölye kentler projesi kapsamında plastik firmalarının toplu halde modern bir sanayi sitesinde çalışması gerektiğini dile getirdi.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Metin Akçay, tüm dünyada yapılan Ar-Ge çalışmalarında geri dönüştürülebilen, üretimini ve tüketimini hızla arttıran ve enerji izolasyonları açısından sağladığı fayda ile Türkiye'nin ve dünyanın önemli oyuncularından biri olan PVC ve plastik sektörlerinin İzmir ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı koyması için harekete geçtiklerini aktardı.



Sektörün İzmir'deki potansiyeline de değinen İZTO Meclis Üyesi Akçay, 2018 yılı itibariyle İzmir'den 568 milyon doları aşkın plastik ve mamulleri ihracatı yapıldığını, sektörün İzmir'den 125'e varan ülkeye ihracat yapan en önemli sektörlerden birisi olduğunu, İzmir'in ihracatında plastik sektörünün önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, oda olarak plastik sektörüne özel önem verdiklerini belirterek, sektörel fuar teşvikleri kapsamında geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleşen Plast Eurasia İstanbul 2018 28. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'nı oda üyeleriyle beraber ziyaret ettiklerini, 8 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Avrasya Pencere Fuarını da ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti. Özgener, Avrasya Ambalaj Fuarını da fuar teşvikleri kapsamına aldıklarını anımsattı. Sektörün gelişimi için Ticaret Bakanlığı'nın da desteklerinden faydalanmaya çalıştıklarını aktaran Özgener, potansiyel pazarlarda çalışma sürdürdüklerini dile getirdi.



Plastik sektöründe yapılacak yerlileşme ve ihracat hamlesi ile ülke ekonomisinin ihracatına büyük katkı sağlanacağının altını çizen Özgener, şunları söyledi:



"Plastikte yerli ürün kullanılmasının artmasıyla birlikte cari açığın finansmanında kayda değer bir yol kat edilecek. Plastik sektörüyle ilgili çözülmesi gereken başlıca sorunu odamız, plastik firmalarımızın toplu halde modern bir sanayi sitesinde çalışmaması olarak görmektedir. Plastik sektöründe yer alan üyelerimizin belli bir standartta çalışabilmeleri için toplu iş yeri alanının oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. Plastikçilerin üretim, depolama ve satışla ilgili mekansal sorunlarını çözmek için atölye kentler projemiz kapsamında, alt yapısı ve üst yapısı hazır modern bir plastikçiler sitesi hazırlamaya yönelik çalışmalarımız ve uygun yer araştırmalarımız devam etmektedir." - İZMİR

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