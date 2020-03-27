İZTO'dan üye işletmelere "Korona da Kriz Yönetimi" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZTO'dan üye işletmelere 'Korona da Kriz Yönetimi' semineri - Son Dakika

İZTO'dan üye işletmelere "Korona da Kriz Yönetimi" semineri

6 saat önce

İzmir Ticaret Odası (İZTO), tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizde, şirketlerin alması gereken önlemleri aktarmak ve krizi nasıl yöneteceklerini anlatmak amacıyla interaktif bir seminer düzenleyeceğini bildirdi.

İZTO'dan üye işletmelere

İzmir Ticaret Odası (İZTO), tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizde, şirketlerin alması gereken önlemleri aktarmak ve krizi nasıl yöneteceklerini anlatmak amacıyla interaktif bir seminer düzenleyeceğini bildirdi.


Son teknolojiye sahip "Akıllı Kampüs" aracılığıyla 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle, oda üyelerine yönelik olarak kriz döneminde işletme yönetimi hakkında online seminer düzenlenecek. 31 Mart 2020 Salı günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan seminere katılmak isteyen İZTO üyesi işletmelerin, kendilerine gönderilen katılım formlarını doldurarak interaktif olarak etkinlikte yer alabileceği ifade edildi.


İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olarak hayata geçirdikleri Kampüsİzmir'de örnek bir uygulamaya imza attıklarını söyledi. Başkan Özgener, " 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitime çabuk uyum sağladık. Öğrencilerimiz, sorunsuz olarak ders görmeye devam ediyor. Teknolojiye yönelik yatırımlarımızın karşılığını, uzaktan eğitim sürecinde aldık. Üniversitemizin güçlü eğitim altyapısının sağladığı imkanları, şimdi de İzmir Ticaret Odası üyelerimize yansıtıyoruz. Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte, kriz yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de, üyelerimiz için 'Kriz Dönemi Stratejileri' semineri gerçekleştirmeye karar verdik. Seminer, interaktif bir ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar, istediği soruyu yöneltebilecek ve merak ettikleri konularda bilgi edinme imkanı bulacak. Önümüzdeki dönemde de gereksinim duyulacağına inandığımız konularda, bu tarz uygulamalara devam edeceğiz" dedi.


Prof. Dr. Jülide Kesken de, belirsizliğin yüksek olduğu kriz dönemlerinde, işletme sahipleri ve yöneticilerinin stratejik karar verme yetkinliklerinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kesken, bu süreçte nelerin yapılıp yapılmaması gerektiğinin de seminerde ayrıntılı olarak tartışılacağını söyledi.


İnternet bağlantısının olduğu her yerden sisteme giriş yapılarak seminer takip edilebilecek. Prof. Dr. Jülide Kesken'in kriz döneminde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve şirketlerin nasıl bir planlama yapabileceği ile ilgili önerilerini aktaracağı sunumun ardından İZTO üyeleri, istedikleri soruyu da Prof. Dr. Jülide Kesken'e yöneltebilecek. "Kriz Dönemi Stratejileri" adlı seminer, aynı zamanda sisteme kaydedilecek. Seminerin kaydedildiği link, İZTO üyelerine ulaştırılacak ve bu sayede üyeler, istedikleri zaman semineri yeniden dinleme olanağına sahip olacak. - İZMİR

Ekonomi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:42 Kaynak: İHA

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