İZTO'dan yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran kampanya - Son Dakika

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve bu vatandaşların market ihtiyaçlarını evlerine götürerek karşılamak amacıyla 'Sen evinde kal, biz kapındayız" kampanyasını başlattı.



Tüm dünyayı etkileyen korona virüsü salgını nedeniyle günlük yaşantı büyük ölçüde değişti. Alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) da, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlar içinse örnek bir kampanyayı hayata geçirdi. 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu firmalarının önerisiyle "Sen evinde kal, biz kapındayız" kampanyası başlatılırken, kampanyayla, risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 50 TL ve üzeri market ihtiyaçları kapılarına kadar götürülüyor. Vatandaşların, kampanyaya katılan marketlerden evlerine yakın olanı seçip bir telefonla tüm ev ve gıda ihtiyaçlarını kapılarından teslim alabildiği ifade edildi.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kampanya hakkında şöyle konuştu:



"65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmesi, salgının yayılmasını önlemek ve bu vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için uygulanması gereken bir kısıtlama olmakla beraber, 65 yaş üzeri kişilerin günlük hayatlarını sürdürmelerini maalesef güçleştirdi. Biz de üyelerimizle birlikte 'Sen evinde kal, biz kapındayız' kampanyasıyla, bu vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı hedefliyoruz."



Kampanyada yer alan marketlerin listesine http://www.izto.org.tr/tr/market-listesi adresinden ulaşılabileceği bildirildi. - İZMİR