İZTO, Eriha ve Valencia ticaret odaları ile "Kardeş Oda" protokolü imzaladı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile İspanya Krallığı Valencia Ticaret Odası ve Filistin Devleti Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında "Kardeş Oda" protokolleri, online olarak düzenlenen törenlerle imzalandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Valencia Ticaret Odası Başkanı José Vicente Morata'nın imzaladığı "Kardeş Oda" Protokolü İmza Töreni, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Valencia Kent Konseyi Turizm ve Dış İlişkiler Meclis Üyesi Emiliano Garca,, İspanya'nın İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Kayhan, T.C. Barselona Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, EGİAD 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ile İBB Başkan Danışmanı Onur Eryüce'nin katılımıyla gerçekleşti.

İspanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler köklü bir geçmişe dayanıyor

Konuşmasında Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkiler köklü bir geçmişe ve güçlü bir ortaklığa dayandığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemizin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaretimizde İspanya; en çok ticaret gerçekleştirdiğimiz AB ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından 4. sırada yer alıyor" dedi. Özgener, İzmir ve İspanya arasında geçekleşen ticaret rakamlarına bakıldığında yaklaşık 790 milyon dolarlık dış ticaretin, 555 milyon dolarını İspanya'ya yapılan ihracatın, 236 milyon dolarının İspanya'dan yapılan ithalatın oluşturduğunu söyledi. İspanya'nın, İzmir'in en büyük ihracat pazarlarından biri olduğunu belirten Özgener, İzmir olarak en çok ihracatı yapılan "Hazır Giyim ve Konfeksiyon" ürün grubunda da, İspanya'nın en büyük ithalat ortağı olduğunu vurguladı. Özgener, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ürün grubundan sonra İzmir'den İspanya'ya en çok ihracatı yapılan ürünler arasında "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri" ve "Taşıt Araçları ve Yan Sanayi" geldiğini sözlerine ekledi.

Akdeniz'de bir ticaret köprüsü kurmak adına çalışmalarımızı hızlandırmalıyız

İş insanları arasında B2B toplantıları düzenlemek için iki kardeş Oda olarak ekiplerin bir araya gelmesinin önemine değinen Başkan Özgener, "Akdeniz'de bir ticaret köprüsü kurmak adına, lojistik sektörünü temsilen bürokratlarımızın ve işadamlarımızın bir araya geleceği toplantılar düzenleyerek önümüzdeki dönem işbirliğimiz için hedeflerimizi belirlemeliyiz" dedi. İki kent olarak taşıdıkları bir diğer ortak değerin eğitim olduğunu ifade eden Başkan Özgener, "İzmir, yaklaşık 170 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Odamızın "yüksek kaliteli eğitim iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır" vizyonuyla, 10 binden fazla öğrenciye sahip Üniversitemiz ile Valencia'daki üniversiteler arasında işbirliği yapmak, her iki şehri birleştirici, önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası ile imzaladıkları protokolün çok büyük önem arzettiğini ifade eden Valencia Ticaret Odası Başkanı José Vicente Morata, "İzmir ve Valencia Ticaret Odaları olarak bugün imzaladığımız bu anlaşma, sadece şehirlerimiz adına değil, ülkelerimiz ve bölgelerimiz için de çok verimli olacaktır" dedi.

T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna değinerek, pandemi öncesinde Ispanya ile 2019 yılında 13 milyar Dolara ulaşan ticaret hacmimizin 20 milyar Dolara çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Erginay, "Söz konusu Protokol hem kentler hem de İspanya ile ticaretimizin yoğun olarak gerçekleştirildiği ikinci Özerk Bölge olan Valencia ile ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bugün imzalanan protokolün ardından yapmamız gereken birlikte çalışmak olmalıdır. Biz her türlü desteğe hazırız" şeklinde konuştu.

İspanya'nın, Türkiye'nin stratejik partnerlerinden biri olduğunu ifade eden Türkiye Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, "Jetco toplantıları ile 20 Milyar Dolar ticaret hacmi hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum. İzmir ile Valencia arasındaki güçlü ilişkilerin de bu hedefi yakalamakta çok büyük etkisi olacaktır" dedi.

Pandemi öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımı ve EGİAD heyeti ile birlikte Valencia'yı ziyaret ettiklerini ifade eden İBB Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İZTO ve Valencia Ticaret Odası arasında imzalanan bu tarz protokollerin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti. Eryüce, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu protokolün hayata geçmesiyle iki Oda arasında oluşacak tüm işbirliklerine katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

EGIAD heyeti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Valencia'yı ziyaret ettiklerini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "İzmir ile Valencia arasındaki olası ticareti artırmak, bir anlaşma yapmak için ortak vizyon çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Bu gündemlerle bugün iki kurum bir anlaşma imzalayacak ve yakın gelecekte bu anlaşmada belirlenen ilkeleri izleyerek, karşılıklı fayda için hareket edeceğiz" dedi.

İZTO ile Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası "Kardeş Oda" protokolü imzaladı

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Tayseer Al-Hamid'in taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla imzaladığı "Kardeş Oda" Protokolü İmza Töreni'ne, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, T.C. Filistin Ticaret Ataşesi Sabahaddin Tarhan, Eriha ve Ağvar Valisi Jehad Yousef, Eriha Belediye Başkanı Salem Ghrouf, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Özkardeş ve Serdar Gökhan Arıkan ile Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bu anlaşmanın imzalanmasıyla mevcut işbirliğini ve aralarındaki köklü bağları daha da güçleneceğine inandığını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Filistin şehirlerinin dünya standardında inşası, altyapılarının güçlendirilmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için yatırımlar yapılması konusunda Türk ve İzmirli şirketler olarak çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Bu anlamda, Filistin'de, refah düzeyinin iyileştirilmesi ve istihdamın artırılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından 15 yıllık yoğun çalışma ve emeklerle yürüttüğü "Barış için Sanayi" projesi çok önemli" dedi. Özgener, Cenin OSB'nin, Filistinlilere yaratılacak ilave istihdam imkanı ve üretimin artırılmasına yapacağı katkıyla ülkenin çehresini değiştireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İmzalanan protokol çerçevesinde kardeş şehir İzmir ile ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da güçleneceğini açıklayan Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Tayseer Al-Hamid, her iki ülkenin iş insanlarına yeni kapılar açılacağını belirtti.

Eriha ve Valencia ile imza altına alınan anlaşmalarla birlikte İZTO, bugüne kadar 87'si kardeş oda ve 19'u kurum-kuruluş ve yabancı misyonlarla olmak üzere toplam 106 işbirliği anlaşması imzaladı. Söz konusu 106 anlaşma ile Avrupa'da 51, Afrika'da 23, Asya'da 20, Ortadoğu'da 17, Uzakdoğu'da 14 ve Güney Amerika'da 2 olmak üzere toplam 127 oda, kurum, kuruluş ve yabancı misyon ile kurduğu işbirliği çerçevesinde İzmir başta olmak üzere ülkemizin ekonomik ve ticari ilişkilerine katkılar sundu. - İZMİR