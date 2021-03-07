İZTO kadınlarından mesaj: "Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız" - Son Dakika

İZTO kadınlarından mesaj: "Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız"

07.03.2021 15:47
İZTO kadınlarından mesaj:

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Dünyadaki her şey kadının eseridir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlediklerini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odamızda şu anda 179 çalışanımızın 102'sini kadınlar oluşturuyor. Kadın çalışanlarımızın büyük bir kısmı da yönetim kademelerinde, karar mercilerinde görev yapıyor. 83 bin 129 üyemizin ise 17 bin 744'ü kadın. İzmir Ticaret Odası Vakfımızın 229 üyesinden 23'ü kadın. Vakıfta 13 çalışanımızın 8'i kadın. İzmir Ekonomi Üniversitemizde akademik personelin 222'si erkek, 296'sı kadın. Yine üniversitemizde 212 idari personelin 115'i kadın. Odamızda, üniversitemizde ve vakfımızda kadın temsilini önemsiyoruz. Oda organlarında daha çok kadının yer alması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

İZTO Başkanı Özgener, başarılı kadınların övünç kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Türk kadını kabuğunu kırarak yaşamın her alanında önemli roller üstlenmiştir. Kadınlarımız ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz parçalarıdır. Ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımız övünç kaynağımızdır" diye konuştu.

Kadın girişimcilere destek

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de kadın girişimci sayısının artırılması için başarılı iş kadınlarının bu yola yeni çıkacak hemcinslerine rol modellik, mentorluk yapması gerektiğini belirterek, "Hem kadın girişimcilerimizin oranının artması hem de iş kuranların başarısının ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi önemli. Sadece maddi destek yetersiz kalabiliyor, tecrübe paylaşımı bu anlamda çok etkili. İZTO olarak kadını destekleyen projelerimizle girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız"

İzmir Ticaret Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan ve İZTO üst yönetiminin yer aldığı kısa filmde sektörlerinin temsilcisi 6 kadın meclis üyesi, "Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız" mesajı verdi. Filmde vinç kullanan, kaynak yapan İZTO 63. Demir Çelik Alüminyum ve Döküm Komitesi Meclis Üyesi demir ticareti yapan Hümeyra Çözel, "Kadın olarak başarabileceklerimizin sınırı yok" derken, İZTO 52. Reklamcılık Kamuoyu Araştırma Açıkhava Reklamcılığı ve Organizasyon Komitesi Meclis Üyesi reklam ajansı sahibi Filiz Avcı Belet, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için asla pes etme" mesajını iletti.

İZTO 21. Kişisel Bakım Kuaför Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Komitesi Meclis Üyesi makyaj sanatçısı Dilek Mutlutürk, "Hayat bir gökkuşağı ise kadınlar onun renkleridir. Tüm renklerimizle barışık, tüm renklerimizle buradayız" derken, inşaat şantiyesinde çalışan İZTO 70. Mimarlık Komitesi Meclis Üyesi, mimar Jülide Tutan Hergül, kadınların toplumun gerçek mimarları olduklarını ifade etti.

Türkiye'de gözlük camı ithal eden tek kadın olan İZTO 32. Gözlükçüler Komitesi Meclis Üyesi Güleylem Akduman ise, "Birimizin başarısı diğerine ilham kaynağı olmalı çünkü birbirimizi desteklediğimizde daha güçlüyüz" mesajı verdi. İZTO 31. Sağlık Komitesi Meclis Üyesi, özel eğitim kurumu sahibi Saniye Fıçı da "Bir kadını güçlendirmek insanlığı güçlendirir. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir" dedi.

Filmin sonunda İzmir Ticaret Odası'nın çatısında bir araya gelen kadın meclis üyeleri, hep birlikte "Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız" sözleriyle insanlığa dair umutları yeşertti.

Filmde İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, "Kadın dostu kurum kimliğimizle haklı bir gurur içindeyiz. Dileğimiz, kadınlarımızın iş hayatına daha fazla katılması" mesajını verdi. - İZMİR

İZTO kadınlarından mesaj: Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız
İZTO kadınlarından mesaj: Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız
İZTO kadınlarından mesaj: Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız

Mahmut Özgener, Türkiye, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İZTO kadınlarından mesaj: 'Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZTO kadınlarından mesaj: "Yeryüzünün yarısıyız, biz başarırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei