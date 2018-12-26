İzto'nun 2019 Bütçesi Onaylandı

İzmir
Ticaret Odası'nın (İZTO) 2019 bütçesi, 72 milyon 500 bin lira olarak kabul edildi.
İZTO aralık ayı meclis toplantısı ve 2019 Çalışma Programı ve Bütçe toplantısı, İZTO binasında gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
, göreve geldikten sonra "Biz" anlayışını her alanda etkin şekilde uygulamaya geçirdiklerini söyledi.
Birlik ve beraberlikle projelere odaklandıklarını dile getiren Özgener, şunları kaydetti:
"Üyelerimizin sektörel ve mali sorunlarının çözümü, tüccarımızın, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışma programımızı da bu bütünleştirici ve katılımcı anlayışımız ile oluşturduk. Dünya ekonomisindeki yeni eğilimler ve 2019 projeksiyonu, Türkiye
'nin mega projeleri, dijital ekonomiye geçiş konuları ile Türkiye ve İzmir'in küresel ilişkileri ve Türkiye'nin para ve maliye politikalarına ilişkin önerilerine yer verdik." diye konuştu.
Endüstri 4.0 olgunluk derecesi belirlenecek
Oda üyesi firmaların endüstri 4.0 olgunluk derecesini belirlemek amacıyla 39. Bilgisayar
ve Donanım Teknolojileri ve 79. Bilişim Teknolojileri Grubu Meslek Komiteleriyle ile çalışma hazırladıklarını anımsatan Özgener, "Endüstri 4.0 için Olgunluk Seviyesi Tespit Çalışması ile ilgili İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) Genel Sekreteri Sayın Mehmet Yavuz'un Ankara
ile yaptığı görüşmeler neticesinde, projemizin Bakanlık tarafından çok olumlu bulunduğu ve projenin Türkiye çapında gerçekleştirilmesine yönelik görüş birliğine varıldığı ve İzmir'in pilot il olarak seçildiği müjdesi odamıza iletildi." dedi.
Konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi.
İZTO'nun 2019 bütçesi 72 milyon 500 olarak oy birliğiyle kabul edildi.