İZTO, Valencia ve Eriha odaları ile "kardeş oda" protokolü imzaladı - Son Dakika

İZTO, Valencia ve Eriha odaları ile "kardeş oda" protokolü imzaladı

18.03.2021 16:03
İZTO, Valencia ve Eriha odaları ile

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İspanya Valencia Ticaret Odası ve Filistin Eriha Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile "kardeş oda" protokolleri imzaladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İspanya Valencia Ticaret Odası ve Filistin Eriha Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile "kardeş oda" protokolleri imzaladı.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle imza törenleri, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Valencia Ticaret Odası ile imzalanan törende, İspanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlü bir ortaklığa dayandığını ifade etti.

Valencia Ticaret Odası Başkanı Jose Vicente Morata da anlaşmanın sadece şehirler adına değil, ülke ve bölge adına da çok önemli olduğunu aktardı.

Eriha Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile yapılan imza töreninde ise Özgener, "Filistin'de, refah düzeyinin iyileştirilmesi ve istihdamın artırılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından 15 yıllık yoğun çalışma ve emeklerle yürüttüğü 'Barış için Sanayi' projesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Tayseer Al-Hamid de imzalanan protokol çerçevesinde kardeş şehir İzmir ile ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da güçleneceğini, her iki ülkenin iş insanlarına yeni kapılar açılacağını kaydetti.

Eriha ve Valencia ile imza altına alınan anlaşmalarla İZTO'nun, bugüne kadar 87'si kardeş oda ve 19'u kurum-kuruluş ve yabancı misyonlarla olmak üzere 106 iş birliği anlaşması imzaladığı da açıklamada aktarıldı.

Valencia, İspanya, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İZTO, Valencia ve Eriha odaları ile 'kardeş oda' protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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