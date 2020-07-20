İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı - Son Dakika

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda kumsaldaki caretta carettaların yuvalama alanı 661'e ulaştı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda kumsaldaki caretta carettaların yuvalama alanı 661'e ulaştı.

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 661'e ulaştığını söyledi.

Yuva sayısının caretta carettaların yumurta üretimiyle de ilgili olduğunu belirten Kaska, pandemi döneminde carettaların iyi beslenip denizde rahatsız edilmediklerini ve ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.

Kaska, İztuzu'nda yaşayan deniz kaplumbağalarının iyi korunduğunun bir göstergesi olarak, son yıllarda sayılarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

Bugünlerde İztuzu kumsalında tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan annelerin yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan çıkan yavruların denize ulaşmaya başladığını dile getirdi.

Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:30:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]