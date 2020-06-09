İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika

İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı
AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi'ndeki imara aykırı 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.
AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi'ndeki imara aykırı 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ağustos ayında Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte İmar Planı'na aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan ve dünyada en iyi korunan plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'de ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 33 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:35 Kaynak: DHA
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