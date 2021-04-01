İZVAK Başkanı Ali Erten: Başarının gerçek sahibi dayanışmadır

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu, 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev yaptığı beş yılık dönemi anlatan Erten "2016 yılında kapanma kararı verilmiş olan İZVAK, beş yıl sonra bugün bambaşka bir yerde. Bu asla tesadüf değil. Bugün pırıl pırıl tesisler art arda tamamlanıyor. Kulüplerimize kaynak yaratılıyor. Bundan memnun olmayan olabilir mi? Gelinen nokta, kulüplerimizle birlikte bir kolektif başarı öyküsüdürö diye konuştu.

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