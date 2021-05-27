İzvak Başkanı Erten: "İzmir'e çok yakıştı"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İzvak) Başkanı Ali Erten, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay'ı tebrik ederken, tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu kadrosuyla finale kadar gelen Altınordu'yu da alkışladıklarını vurguladı.

Altay ile Altınordu arasında oynanan TFF 1. Lig play-off finalinin dostça ve İzmir'e kesinlikle çok yakışan bir final olduğunu ifade eden İzvak Başkanı Ali Erten, "Futbolda İzmir iklimi olarak adlandırdığımız süreç, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Sahada rakip, saha dışında dost olan kulüplerimizin bu yaklaşımları play-off finalinde bir kez daha ortaya çıktı. Başta kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bu ortamı hazırlayan ve emek verenlere teşekkür ederiz" dedi.

İzmir'in 2002-2003 sezonundan sonra ilk kez iki takımla birden Süper Lig'de temsil edileceğinin de altını çizen Erten, "Kulüplerimiz şehrimizin en değerli markaları. Bucaspor 1928'in TFF 2. Lig'e dönmesi, Göztepe ve Altay'ın Süper Lig'de yer almaları, Altınordu'nun Süper Lig kapısına kadar gelmesi. Bu süreç, bütün takımlarımızı daha da yukarıya çekecek. İlerleyen yıllarda kulüplerimizin başarıları ile daha da gururlanacağız. İki İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli olacak. Uzun yıllardan sonra Süper Lig düzeyinde yerel derbilere tanık olacağız. Bambaşka heyecanlara hazır olalım. El birliği ile dayanışma ve iş birliğimizi daha da geliştirerek kulüplerimizin destekçisi ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR