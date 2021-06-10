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İZVAK Başkanı Erten: Takımlarımızla gurur duyduk - Son Dakika

İZVAK Başkanı Erten: Takımlarımızla gurur duyduk

10.06.2021 10:49
İZVAK Başkanı Erten: Takımlarımızla gurur duyduk, System.String[]

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in başta futbol olmak üzere sporun tüm branşlarında çok önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "İzmir'in yıllardır özlemle beklediği ve hak ettiği başarılar, hepimize büyük gurur yaşattı.

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in başta futbol olmak üzere sporun tüm branşlarında çok önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "İzmir'in yıllardır özlemle beklediği ve hak ettiği başarılar, hepimize büyük gurur yaşattı. Bunlara, daha da güzel günlerin ilk habercisi gözüyle bakıyoruz" dedi.

Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması, Bucaspor'un 2'nci Lig'e dönmesi, Altınordu'nun yerli ve genç kadroyla Play-Off oynamasını son yılların en önemli çıkışı olarak nitelendiren İZVAK Başkanı Ali Erten, "İzmir futbolunda, daha önce 1990'lı yılların sonunda yaşanan çıkışa benzer bir ivme yeniden yaşanıyor. Takımlarımız, geçtiğimiz sezon bütün Türkiye'nin ilgisini çekecek boyutta topyekün bir başarı örneği sergilediler. Bu çıkışın süreceğini inanıyoruz. Bu sürecin sağladığı motivasyon ve öz güven, tüm kulüplerimizi daha da yukarıya çekecek" yorumunu yaptı.

AVRUPA'NIN GENÇ FUTBOLCU MERKEZİÇağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Cenk Özkaçar, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi İzmir kulüplerinde yetişen gençlerin Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde başarı ile forma giymesini gurur verici olarak değerlendiren Ali Erten, "Bu gençleri yetiştiren Altınordu'muza ve Altay'ımıza teşekkür ederiz. Onlar ilk adımları attı ve gerisi de çığ gibi gelecek. Diğer kulüplerimizin altyapılarında da çok değerli ve gelecek vadeden kardeşlerimiz var. İzmir, doğru bir planlama ile Avrupa futbolunun genç futbolcu merkezi olmaya en yakın kent" diye konuştu."SÜPER LİG 2 İZMİR TAKIMIYLA DAHA HEYECANLI OLACAK"Göztepe'nin Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bıraktığını da kaydeden Erten, "Yeni sezonun her açıdan daha başarılı geçeceğine inancımız tam. Bu başarılı tablo, birlikte hareket ederek, güç birliği yaparak çok daha güçlü olacağımızın da en güzel kanıtı oldu. İZVAK olarak bu ortama katkı vermekten mutluyuz. İki İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli ve heyecanlı olacak. Süper Lig düzeyinde yerel derbilere tanıklık edeceğiz. Bu, şehir olarak yıllardır özlemini duyduğumuz bir şey. İzmir'in gelecek yıllarda daha fazla takımımızı Süper Lig'e taşıyacak güçlü bir potansiyeli var. Bu uzak bir hayal değil. Kulüplerimize daha çok destek vermeliyiz" dedi.İZMİR ADINA TEŞEKKÜRSpor kulübü başkan ve yöneticilerine İzmir adına teşekkür eden İZVAK Başkanı Ali Erten, "Çok emek verip çok önemli bir misyonu, büyük fedakarlıklarla ve başarıyla yerine getiriyorlar. Şehrimize değer katıyorlar. Diğer yandan yerel yönetim ve merkezi hükümetin statlar, maddi destekler ve sorunların çözümü konusunda yaklaşımları için de teşekkür ederiz. İzmir futbolunun eski günlerine dönmesine onların da büyük emekleri var" şeklinde konuştu.SALONDA KARŞIYAKA VE İZMİR BŞB ÖRNEĞİ

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı tarihte ilk kez İzmir'e getirmesini de değerlendiren Ali Erten sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir dip dalgası. İzmir sporun her branşında bu dip dalgasının gücüyle hak ettiği yere doğru hızla yükseliyor. Birlik beraberlik içerisinde devam ettiğiniz sürece çok çok daha güzel günler yaşayacağız."


Spor Toto Süper Lig, Ali Erten, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İZVAK Başkanı Erten: Takımlarımızla gurur duyduk - Son Dakika Spor


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