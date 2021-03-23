İZVAK'ta başkanlardan Ali Erten'e destek - Son Dakika

İZVAK'ta başkanlardan Ali Erten'e destek

23.03.2021 11:49
İZVAK'ta başkanlardan Ali Erten'e destek, System.String[]

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda Başkan Ali Erten ve Dinamik Grup ismini verdiği oluşumla Emre Sarıgedik'in yarışması beklenirken, kongre öncesi imzalı ortak bildiri yayınlayan kentin profesyonel liglerdeki 7 kulübünden...

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda Başkan Ali Erten ve Dinamik Grup ismini verdiği oluşumla Emre Sarıgedik'in yarışması beklenirken, kongre öncesi imzalı ortak bildiri yayınlayan kentin profesyonel liglerdeki 7 kulübünden 6'sının başkanı, Ali Erten'e destek açıklaması yaptı. Kulüp başkanları, İZVAK'ta yeni dönemde yine Ali Erten başkanlığında kurulacak bir yönetimin görev yapmasından yana görüş bildirdi. Bildiriye Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemen spor Başkanı Kazım Hürol Taklak, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu imza attı.

"ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

Bildiride, "İZVAK, şehrimiz ve kulüplerimiz için büyük emek ve çabalarla oluşturulmuş ortak çatı kuruluşumuzdur. Yerel Kulüpler Birliği anlamında Türkiye'de ilk ve tek olan bu kurumumuzu çok önemsiyor ve gelişmesi için birlikte çaba harcıyoruz. 2016 yılında kapanma kararı verilen ve tekrar yoktan var edilen vakfımızın, yeni bir misyonla yola çıkarak geldiği nokta, tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiştir" vurgusu yapılıp, "Kulüplerimiz arasındaki sportmence rekabet devam ederken eş zamanlı olarak iş birliği, güç birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi örnek bir model olarak gösterilmektedir" denildi.Başkanlar, kulüplerin ve İZVAK'ın çabaları ile gelinen noktanın önemli kazanımları beraberinde getirdiğine de dikkat çekti. Kazanımların giderek artacağı yönünde de görüş bildiren kulüp başkanları, "Gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetimler ve diğer paydaşlar nezdinde ayrım yapmaksızın kulüplerimizi başarı ile temsil eden bir ortak kuruma sahip olmak bir şans olarak değerlendirilmeli ve bu yapı korunmalıdır. Elde edilen kazanımların geriye döndürülmemesi için tüm şehir sürece sahip çıkmalı ve destek vermelidir" ifadelerini kullandı.ERTEN BAŞKANLIĞINDA BİR YÖNETİM

Bildiride ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Uzunca seneler sonra büyük emeklerle ve sabırla yakalanan iş birliği ve dayanışma süreci daha da geliştirilerek devam ettirilmelidir. Daha yapılacak çok iş ve alınacak çok yol var. Bu sürece emek verenlerin desteklenmesi, spor centilmenliğinin de gereğidir. Bu tüm sosyal görevlerin bir bayrak yarışı olduğunun bilincinde olarak, yürüyen sistemin devamlılığı gereği Ali Erten başkanlığında oluşturulacak yeni yönetimin görev yapmasının uygun olacağı yönündeki görüşümüzü çok değerli İZVAK kurucularının, değerli vakıf üyelerinin ve spor kamuoyumuzun takdirlerine sunarız."


Ali Erten, Göztepe, Kongre, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İZVAK'ta başkanlardan Ali Erten'e destek - Son Dakika Spor


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