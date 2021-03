İZVAK'ta Erten yeniden aday

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepe, Altay, Altınordu, Menemen spor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor başkanlarının tam desteğini alarak 7 Nisan'da yapılacak genel kurul öncesinde adaylığını resmen açıkladı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesinde Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor'un imzalı ortak bildiri ile destek verdiği Başkan Ali Erten, yeniden aday olacağını duyurdu. Kulüp başkanlarına teşekkür eden Erten, "Kurucularımızın ve vakıf üyelerimizin onayı olur ise önümüzdeki üç yıl boyunca tekrar göreve talibiz" diyerek adaylığını resmen açıkladı.

"Kulüplerimize teşekkür ederiz"

İzmir kulüplerinin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ekonomik ve sportif başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Erten, "Onların bu uzun ve zorlu yürüyüşlerinde tüm şehir olarak yanlarında ve hizmetlerinde olacağız. Vakfımızım görev tanımına uygun olarak, gerek devam eden işlerimizi ve gerekse yeni fikirleri hedefe ulaştırmaya odaklanacağız. Bunun için bütün gücümüzle çalışacağız. Her türlü desteği fazlası ile hak eden kulüplerimize, değerli başkan ve yöneticilerine İzmir halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı

Beş yıl önce kapanması yönünde genel kurul kararı alınan İZVAK'ın, yönetim kurulu üyesi üyelerinin özverisi, kulüplerin sahip çıkması ve siyasi temsilcilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm şehrin ortak desteği ile İzmir'in ön önemli sivil toplum kuruluşlarından biri konumuna geldiğine dikkat çeken Erten, "Tüzüğümüzdeki görev tanımına uygun olarak sevgi, saygı ve hoşgörü ile desteklenmiş bir iş birliği ve güç birliği ortamı oluşturmak için çalıştık. Bunda kulüp başkanlarımızın engin hoşgörüleri ve uzlaşma kültürleri ile başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kulüp başkanlarımız ile oluşturduğumuz ve değerli spor basınımızın "Futbolda İzmir İklimi" adını verdiği bu yaklaşım, Türkiye'ye örnek oldu" dedi.

"Hedef ve sonuç odaklı çalışıyoruz"

"Bu yaklaşımı sürdürmek için hepimize sorumluluk ve önemli görevler düşüyor" saptamasında bulunan Erten, "Tartışma ve çekişmelerden uzak durarak sonuç ve hedef odaklı olarak çalışmaya, kulüplerimize fayda sağlayacak her kişi ve kurumla uzlaşı ve ortak akıl temelinde köprüler oluşturmaya devam edeceğiz. İzmir Spor Master Planı'nın birinci hedefi olan 'Her kulübün kendi stadı, kendi spor salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri ve profesyonel futbol takımı kamp tesisleri olmalı' hedefine ulaşması için bütün güç, bilgi ve birikimimizi kullanacağız. Bunun için gereken kapıları çalmaya devam edeceğiz. Kulüplerimiz, ortalama yüz yıllık şanlı tarihleri ile en değerli markalarımız ve kent miraslarımızdır. Onları gelecek nesillere daha güçlü olarak taşımak sorumluluğu hepimizin" diye konuştu.

"Dostluk ve hoşgörü dilini kullanmaya devam edeceğiz"

Erten, bugüne kadar barış ve hoşgörü dilini hakim kıldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı dili ısrarla kullanmaya devam edeceğiz. Bunun ne denli önemli kazanımlar getirdiğini hep beraber yaşayarak gördük. Kulüplerimiz, on binlerce gencimize ve çocuğumuza büyük fedakarlıklarla spor yapma imkanı sağlıyor. Onlara ve değerli başkan ve yöneticilerimize teşekkür borcumuz var. Çok daha fazla desteği hak ediyorlar. Elimizden gelenin her zaman daha fazlasını yapacak ve her zaman onlarla birlikte yürüyeceğiz." - İZMİR