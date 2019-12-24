İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Spor İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı - Son Dakika Spor

İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı

6 saat önce

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı, System.String[]

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Üçüncü Danışma Kurulu Toplantısı'nı İzmir Ticaret Odası'nda geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantının ana başlıkları, "TFF Adnan Süvari Sezonu" ve "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" oldu.

Toplantıda İZVAK Başkanı Ali Erten'in 2019 Yılı Faaliyet Raporu sunumunun ardından, futbolda Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak anılması ve İZVAK tarafından hazırlanan, İzmir'in 10 yıllık Spor Master Planı'nın en önemli başlıklarından biri olan, "İzmir'de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" konusu masaya yatırıldı.

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Başkanı Mehmet Sepil'in başkanlığını yaptığı toplantıda, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Buca FK Başkanı Cihan Aktaş, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval, TÜRFAD Başkanı Bahri Vreskala, İZVAK'ın danışma kurulu üyeleri ve gazete temsilcileri yer aldı.

ERTEN: SONUÇ VE HEDEF ODAKLI OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

İZVAK Başkanı Ali Erten, toplantıda sonuç ve hedef odaklı olarak birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik eden Erten, "İzmir'in bu sayede, Türkiye Futbol Federasyonu'nda lobi açısından etkin bir rol alacağını düşünüyorum. Ortalama 100 yaşına sahip kulüplerimiz, şehrimizin en önemli markaları ve aynı zamanda bizlere emanet edilmiş kent miraslarıdır. Onları korumak ve geliştirerek bizden sonraki nesillere taşıma sorumluluğumuz var. Stat inşaatları konusunda epeyce bir yol alındı" dedi.

Erten, "Destek ve emek veren tüm yöneticilerimize, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf Birlikleri başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, değerli siyasi temsilcilerimize, Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm bakanlık yetkililerimize İzmir ve kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. 2020-2021 sezonunun, 'Adnan Süvari Sezonu' olarak isimlendirilmesi konusunda çalışıyoruz. Bu konuya tüm İzmir kulüpleri destek veriyor" diye konuştu. İzmir'in öne çıkan kimlikleri yanına mutlaka, "spor kenti" kimliğinin de eklenmesini hedeflediklerini belirten Erten, "İzmir'in, dünyada hızla gelişen spor ekonomisinden ve spor turizminden daha fazla pay alması ve bu konuda hedefe ulaşabilmesi için, sonuç ve hedef odaklı olarak hep birlikte çalışmalıyız. Bunun için önemli imkanlarımız ve fırsatlarımız var" ifadelerini kullandı.

SEPİL: YETER Kİ EL ELE VERELİM

İZVAK'ın son yıllarda İzmir adına önemli işler yaptığını, statlar konusunda da büyük işler başardıklarını söyleyen Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik. Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konuda bir iklim değişikliği yaşanıyor. Çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim ve İZVAK önderliğinde pozitif yönde düşünelim ve hareket edelim" diye konuştu.

İŞLER: İZMİR'DE SPOR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ŞARTLAR ÇOK UYGUN

Toplantıda Antalya örneği üzerinden, "İzmir'de Spor Turizmi ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi" başlığıyla bir sunum yapan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Dünyada 1.4 milyar gezen turist var. Dünya turizminin yüzde 10'unu spor turizmi oluşturuyor. İzmir bu konuda çok öenmli avantajlara sahip. Ulaşım, çevre, kültür, tarih, spor kulüplerimiz ve spor kültürü en önemli avantajlarımız. İzmir'e 2018 yılında 1 milyon turist geldi. Bunu 5 yılda 5 milyona çıkartabiliriz. İzmir'i 5 yılda Türkiye'de spor turizminin merkezi yapabiliriz. Bunun için İZVAK'la çalışmalar yürütüyoruz. İzmir'in tesis konusunda eksikleri olabilir ancak iyi olan yönlerimizi öne çıkarıp, tanıtım ve pazarlamayla bunu aşabiliriz. Antalya'nın 25 yılda yaptıklarını iyi analiz ederek İzmir'i kısa sürede atağa kalkmasını sağlayabiliriz" yorumunu yaptı.


Mehmet Sepil, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı
Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi

Son Dakika Haberleri
19:54 Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: "Camiamız rahat olsun" - Son Dakika Spor
19:43 Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı - Son Dakika Spor
19:40 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
19:09 Olivier Giroud gemileri yaktı; "Chelsea'de kalmak zor" - Son Dakika Spor
19:09 İbrahim Üzülmez: "Kendime inanıyor ve güveniyorum" - Son Dakika Spor
18:04 Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı - Son Dakika Spor
17:50 İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]