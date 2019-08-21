Son Dakika Haberleri: İZVAK'tan yangın açıklaması
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İZVAK'tan yangın açıklaması

1 saat önce

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir ve çevresinde peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından doğal yaşama destek çağrısında bulundu.

İZVAK'tan yangın açıklaması, System.String[]

İzmir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir ve çevresinde peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından doğal yaşama destek çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Günlerdir devam eden ve ağaçlarımızla birlikte dünyayı ve yaşamı paylaştığımız binlerce canlımızın yok olmasına sebep olan yangınlardan dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz. Yok olan ormanlarımızın ve doğal yaşamın yeniden kazanılması için kurum ve kuruluşlarımızca yapılacak tüm girişimlerde, kulüplerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla göreve hazırız. Kamuoyumuzla saygıyla paylaşırız."


- İzmir
İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:44 Kaynak: DHA
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