İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı

28.06.2022 19:09
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden birinin videosunu yayınladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden birinin videosunu yayınladı.

Kassam Tugayları basın ofisinin yayımladığı videoda, İsrailli Hişam es-Seyyid'in suni solunum cihazına bağlı olduğu ve serum tedavisi aldığı görüldü.

Görüntüde ayrıca, Seyyid'in bulunduğu odadaki televizyonda Al Jazeera televizyonunun açık olduğu ve geçen hafta Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'ndan yayın yapıldığı dikkati çekti.

Böylelikle Hamas, 8 yıldan bu yana ilk defa elinde bulundurduğu İsraillilerin durumuna ilişkin video paylaşmış oldu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ellerindeki İsrailli esirlerden birinin sağlığının kötüye gittiğini ve ilerleyen saatlerde bunu doğrulayacak yayın yapacaklarını duyurmuştu.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

YORUMLAR
500
İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması
Kaynak: AA

İsrail, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:13 Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 19:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement