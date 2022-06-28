İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirlerden birine ait görüntüleri paylaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden birinin videosunu yayınladı.

Kassam Tugayları basın ofisinin yayımladığı videoda, İsrailli Hişam es-Seyyid'in suni solunum cihazına bağlı olduğu ve serum tedavisi aldığı görüldü.

Görüntüde ayrıca, Seyyid'in bulunduğu odadaki televizyonda Al Jazeera televizyonunun açık olduğu ve geçen hafta Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'ndan yayın yapıldığı dikkati çekti.

Böylelikle Hamas, 8 yıldan bu yana ilk defa elinde bulundurduğu İsraillilerin durumuna ilişkin video paylaşmış oldu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ellerindeki İsrailli esirlerden birinin sağlığının kötüye gittiğini ve ilerleyen saatlerde bunu doğrulayacak yayın yapacaklarını duyurmuştu.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.