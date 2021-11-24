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İzzet Aktaş'ın "Miras" albümü müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

İzzet Aktaş'ın "Miras" albümü müzikseverlerle buluştu

24.11.2021 19:01
İzzet Aktaş'ın "Miras" albümü müzikseverlerle buluştu

Vatan sevgisi üzerine bugüne kadar birçok esere imza atan şarkıcı İzzet Aktaş'ın yeni albümü "Miras"ın tanıtım konseri, Darülaceze Başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatan sevgisi üzerine bugüne kadar birçok esere imza atan şarkıcı İzzet Aktaş'ın yeni albümü "Miras"ın tanıtım konseri, Darülaceze Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel albümler çıkaran Aktaş, AA muhabirine yeni albümüne ilişkin yaptığı açıklamada, satış kaygısı olmayan kültürel iş ortaya çıkardıklarını söyledi.

Aktaş, sosyal sorumluluk bilinciyle albüme hazırlandığını belirterek, "Biraz daha milli manevi duygulara dokunan, içerisinde ilahinin de olduğu, askerliği sevdirmek için bir askerlik şarkısı, kadın cinayetlerine tepkimizi dile getirmek adına bir şarkımız var. Hayvanlara olan şiddete karşı tepkimizi dile getirmek için yine 'Mahlugat' diye bir şarkımız var." dedi.

Kudüs'e ithafen de bir esere albümde yer verdiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Kudüs, evrensel bir mesele. Tüm Müslümanların ortak sorunu. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa. Onlarla ilgili 'İllet' parçamız bu albüm içerisinde. Onunla ilgili klibimiz daha önce yayınlanmıştı. Böyle herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir albüm yaptık. Birazcık da yaptığımız eserlerin duyguları Darülaceze ile örtüştüğü için tanıtım konserini de burada yapmak istedik."

İzzet Aktaş, albümün 6 yıllık bir proje olduğundan bahsederek, içerisinde 11 şarkının yer aldığını aktardı.

Bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu da dile getiren Aktaş, albümün "Miras" başlığına değinerek, "Hem toplumumuza hem de bizden sonra gelecek olan nesillere ya da gençlerimize bu eserin kalıcı olmasını istiyoruz. Biraz İslam, vatan, millet aşkı, kadın cinayetlerini, hayvanlara olan şiddeti, Kudüs'ü biz dert edindik. Bu derdimize de bu albümle onları ortak etmek istedik." diye konuştu.

Söz ve müziklerini Aktaş'ın hazırladığı albüm, tüm dijital platformlar üzerinden dinlenebiliyor.

Konseri, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim de izledi.

İzzet Aktaş'ın Miras albümü müzikseverlerle buluştu
İzzet Aktaş'ın Miras albümü müzikseverlerle buluştu
İzzet Aktaş'ın Miras albümü müzikseverlerle buluştu

Darülaceze, Milli, Kudüs, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzzet Aktaş'ın 'Miras' albümü müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzet Aktaş'ın "Miras" albümü müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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