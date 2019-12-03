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İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe asistan oldu!
6 saat önce
Dizide cerrahi asistan Demir karakterine hayat veren Altunmeşe, daha önce de "Kaçak Gelinler", "Maral" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.
Dizide cerrahi asistan Demir karakterine hayat veren Altunmeşe, daha önce de "Kaçak Gelinler", "Maral" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:57
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