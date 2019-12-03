Son Dakika Haberleri: İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe asistan oldu!
Son Dakika Magazin İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe asistan oldu! - Son Dakika Magazin

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe asistan oldu!

6 saat önce

Dizide cerrahi asistan Demir karakterine hayat veren Altunmeşe, daha önce de "Kaçak Gelinler", "Maral" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe asistan oldu!, System.String[]

Dizide cerrahi asistan Demir karakterine hayat veren Altunmeşe, daha önce de "Kaçak Gelinler", "Maral" ve "Cesur ve Güzel" gibi sevilen yapımlarda rol almıştı.

Cesur ve Güzel, Kaçak Gelinler, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:57 
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