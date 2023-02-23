İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi - Son Dakika
Üye Girişi

İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi

23.02.2023 20:09
İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi

Başarılı gazeteci İzzet Aydın, Yazılı ve dijital medya alanında yürüttüğü başarılı faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Mesleğinde ilkeli çizgisini koruyan ve gazeteciliği yeni nesil ihtiyaçlara entegre ederek icra eden Gazeteci İzzet Aydın hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki İzzet Aydın kimdir?

2012 yılında gazeteciliğe adım atan izzet Aydın, ilkeli habercilik anlayışı ile basılı yayın ve dijital basın dünyasında tanınıyor. Basılı medya ile kariyerine başlayan ve dijital basında kariyer basamaklarına devam eden Aydın, ZMG Zorlu Medya Grubu Şirketinin kurucusudur. Hayatı ve biyografisi hakkında detaylar merak edilen başarılı gazeteciyi mercek altına alıyoruz.

İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi

GAZETECİ İZZET AYDIN KİMDİR?

15.08.1978 yılında Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı yeni mahalle köyünde dünyaya geldi. Açık öğretim mezunu olan Aydın 2012 yılına kadar özel sektör ve devlet kurumunda uzun zaman çalışarak 30 temmuz 2012 yılında ilk sosyal medya sayfası kurarak internet gazeteciliğine başladı. Henüz yolun başındayken gazetede özel haberleri yayınlanmaya başladı. 2014 yılında Kent Meydanı adı altında yerel basılı gazete kuran aydın, 2015 yılında (İHA) İhlas Haber Ajansı'nda Asayiş muhabiri olarak çalışmaya başladı.

ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DERNEĞİ BAŞKANI

ZMG zorlu medya grubu Adında şirketi olan Aydın'ın bünyesinde 6 haber ajansı, 1 yazılı gazete, 1 internet televizyonu, 4 farklı firmalar bulunduruyor.2018 Yılında ULUSLARARASI İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE GAZETECİLER DERNEĞİ (UİGAD) Kurucu Başkanı olan Aydın, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD)'da kurucu başkanlığını yaptı. Aydın, Ayrıca ULUSLARARASI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DERNEĞİ (USMEK)'in kurucu Genel Başkanı. Aydın evli 1 çocuk babasıdır.

YORUMLAR
500
Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı Pakistan arama kurtarma ekibi, İstanbul'dan ülkelerine alkışlarla uğurlandı Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1222 yaralının tedavisi sürüyor Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1222 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Deprem bölgesinden ayrılanlar nasıl oy kullanacak? Herkesin merak ettiği soru Bakan Bozdağ'a soruldu
21:32 Teknik direktörü yüzünden bıraktı! Futbolun efsanesi Sergio Ramos'tan olay veda
21:08 Kanlı hesaplaşma! Eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü
21:22 Celal Şengör Erzincan'a dikkat çekti: Yanlış yere inşa edilmiş, çok sakat bir yerde
20:27 Patron çıldırdı! Newcastle'dan final maçına çıkacak oyunculara servet
11:11 İlk rapor bakanlığa sunuldu! Adıyaman'daki binalar, betonda kullanılan büyük taşlar yüzünden göçmüş
20:09 Tarihin en iyisi bedavaya geliyor! Marcelo'nun yeni rotası Süper Lig ekibi
20:01 Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık
19:29 Lübnan Merkez Bankası Başkanı Salameh'a kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlaması
19:06 Diyarbakır'da "delillerin toplanması" için hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 22:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzzet Aydın kimdir? Gazeteci izzet Aydın hayatı ve biyografisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement