İzzet Baysal'ı, vefatının 20'nci yılında binlerce kişi andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzzet Baysal'ı, vefatının 20'nci yılında binlerce kişi andı - Son Dakika

İzzet Baysal'ı, vefatının 20'nci yılında binlerce kişi andı

13 dakika önce

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 20'nci yıl dönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle anıldı.

İzzet Baysal'ı, vefatının 20'nci yılında binlerce kişi andı, System.String[]

BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 20'nci yıl dönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle anıldı.

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 20'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve halk katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı tören öncesi BAİBÜ'de bulunan öğrenci grupları kampüs içinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Memnuniyetle görüyorum ki İzzet Baysal'ın okullarından mezun olanlar Türkiye'de önemli yerlere geliyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden mezun olan çok sayıda kardeşimiz Ankara bürokrasisinde çok önemli yerlere gelmeye başladığını da bizler memnuniyetle görüyoruz. İzzet Baba her gün hayır duası alıyor. Çünkü yaptırdığı hastanelerde doğan çocuklar oluyor. Yaptırdığı üniversiteden mezun olan gençlerimiz oluyor. Dolayısıyla her gün Boluluların hayır duasını almaya devam ediyor" diye konuştu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ise "İlimizin yetiştirmiş olduğu ender yardımseverlerden, rol modellerden bir tanesi. Hangi konuda örnek olmak gerektiğini ya da ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini fevkalade düşünen ve hayatında uygulayan böylesine özel bir eser bırakan başka kaç kişi var bilemiyorum. Bu kadar güzellikleri geride bırakabilmek yani bu kadar güzel yoğun bir şekilde hayırla yad edilebilmek herkese nasip olmasa gerek" dedi.

Konuşmaların ardından okunan duayla birlikte İzzet Baysal'ın anıt mezarına karanfil bırakıldı. Törende çok sayıda kişi, karanfil bırakmak için sıra bekledi. Kalabalık İzzet Baysal'ın ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kendisine duyulan minneti gözler önüne serdi.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
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