İzzet Baysal'ın ismi yeni keşfedilen bitki türüne verildi - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenlerince keşfedilen Türkiye'ye özgü yeni bir kılıçotu (Gladiolus L.) türüne, üniversitenin kurucusu hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal'ın adı verildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'yı makamında ziyaret ederek, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde keşfettikleri bitki türünü tanıttı.

Türkçe "beykılıcı" olarak adlandırdıkları bitkinin örneğini Rektör Alişarlı'ya sunan Eker, keşfettikleri yeni türe Latince "Gladiolus izzet-baysalii" ismini verdiklerini kaydetti.

Eker, 2012 yılında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaptığı bir çalışma sırasında gördüğü kılıçotu bitkisinin örneklerini toplayarak bitki müzesine koyduğunu belirtti.

Doç. Dr. Sağıroğlu ile bu yıl Sarıveliler'e tekrar giderek topladıkları yeni örnekleri laboratuvarda incelediklerini aktaran Eker, kılıçotunun; yaprak, çiçek, meyve ve tohum özellikleri bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ortaya koyduklarını anlattı.

Rektör Alişarlı, Türkiye'ye özgü yeni bir kılıçotu türünün keşfinden dolayı Eker ve Sağıroğlu'nu tebrik ederek, botanik alanındaki çalışmalara ve bilim dünyasına katkı sağlayacak yeni türlerin keşfedilmesiyle ilgili yapılacak her türlü bilimsel çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'ye özgü yeni kılıçotu türünün keşfiyle 9'u endemik olan kılıçotu türü sayısı 14'e ulaştı. Gösterişli çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olmasının yanı sıra antimikrobiyal ve antifungal özellikleri nedeniyle tıp alanında da kullanılan kılıçotu bitkisinin, ekonomik ve ticari değeri de bulunuyor.