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İzzet Erdoğan: "Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz" - Son Dakika

İzzet Erdoğan: "Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz"

27.08.2021 12:00
İzzet Erdoğan:

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, federasyonun 8+3 kuralından dolayı takımı gençleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, federasyonun 8+3 kuralından dolayı takımı gençleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Doğu Anadolu ekibinin Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp döneminin güzel geçtiğine değinen Erdoğan, transfer süreci hakkında da bilgi verdi. Takımı gençleştirmeye gittiklerini belirten Erdoğan, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Başkanımız ve yönetimin kurulumuz önderliğinde takımımızı gençleştirmeye karar verdik. Hocamızın arzusu doğrultusunda. Şu anda bir gençleştirme dönemi geçiriyoruz. Bu bir süreç, artı ve eksileri var. Bu konuda hoca da biz de eleştiriler alıyoruz. Ama biraz sabretsinler. Türkiye'deki federasyonun bize sunduğu 8+3'lük kuraldan dolayı takımların gençleşmesi ve yerliye dönmesi zorunluluğu var. O yüzden bir operasyon yaptık kendi tarafımızca. Şu anda hocamızın önümüze koyduğu bir liste var. Bizim çalıştığımız bir liste var. Onu hayata geçirmek istiyoruz. Herhangi bir Anadolu takımı olduğu gibi Malatya'da da futbolcu getirmek biraz zor. Bu sürece bizi eleştirenlerin biraz da makul bir şekilde bakmalarını istiyoruz. Transferler geliyor" dedi.

"Hedefimiz tamamen Gaziantep FK maçı"

Göztepe galibiyetinin ardından Gaziantep FK maçına odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "Maçlara gelince Trabzon maçı çok enteresan, çok sürpriz bir maçtı. Şok iki gol yedik. O şok gollerden sonra toparlanmak çok zor tabi. Trabzon gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Onlar da süreçlerini çok hızlı tamamlamış. Kadroları da çok üst seviyede, bireysel kaliteli futbolcuları olan bir takımdı. Kötü bir gündü bizim için, çok çabuk unuttuk. O yüzden ona karşı tepkiyi Göztepe maçında gösterdiler. Bizim için önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Deplasman galibiyeti de olması daha da güzel. Şimdi tamamen hedefimiz Gaziantep maçı, Göztepe maçının sevincini yaşadık bitirdik. Gaziantep maçından da en iyi skoru alıp şehri, bizleri rahatlatacaklarına inanıyorum futbolcuların. Ondan sonraki milli maç arasının rahat geçeceğini düşünüyorum. Milli maç arasında da sonunda eksikliklerimizi bitirmiş olup artık herkesin zevkle seyredeceği bir takım olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

İzzet Erdoğan: Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz
İzzet Erdoğan: Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz
İzzet Erdoğan: Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz

Yeni Malatyaspor, Erdoğan Güzel, Gaziantep, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzzet Erdoğan: 'Takımı gençleştirme dönemi geçiriyoruz' - Son Dakika Spor


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