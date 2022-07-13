Oğlunun skandalı sonrası Biden'a bir darbe de seçmenden! Yerine gelecek isim bile hazır

Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzzet Kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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