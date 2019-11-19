Son Dakika Haberleri: İzzet Pinto: "Türk dizilerini dünyaya duyurmak onur verici"
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İzzet Pinto: "Türk dizilerini dünyaya duyurmak onur verici"

7 saat önce

Global Agency CEO'su İzzet Pinto, "Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev." dedi.

İzzet Pinto:

Global Agency CEO'su İzzet Pinto, "Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev." dedi.

ABD'de iş dünyasına yönelik İngilizce yayımlanan Türk dergisi "TurkofAmerica" ile TOA Consulting tarafından verilen "TOA Ödülleri 2019"a layık görülen Pinto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı yapmak ve Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev. Çalışmalarımızın üstün başarı ödülü ile taçlandırılması işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Hedefimiz, her zaman yaptığımız işi en yüksek kalitede yapmak olmuştur, o yüzden bu ödüller bizi hem çok mutlu ediyor hem de daha iyisini yapmamız konusunda motive edici oluyor. Türkiye şu anda Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülke konumunda, Türkiye'nin bu başarısını artırarak devam ettirmesi konusunda her zaman elimizden geleni yapacağız."

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen törene katılan Pinto, Türk dizilerinin Türkiye'nin kültürel gücü olmasından ötürü iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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