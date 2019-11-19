Son Dakika Haberleri: İzzet Pinto: "Türk dizilerini dünyaya duyurmak onur verici"
Son Dakika Magazin İzzet Pinto: 'Türk dizilerini dünyaya duyurmak onur verici' - Son Dakika Magazin

İzzet Pinto: "Türk dizilerini dünyaya duyurmak onur verici"

6 saat önce

Global Agency CEO'su İzzet Pinto, "Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev." dedi.

İzzet Pinto:

Global Agency CEO'su İzzet Pinto, "Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev." dedi.


"Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı yapmak ve Türk dizilerini dünyaya duyurmak bizim için onur verici bir görev. Çalışmalarımızın üstün başarı


ödülü ile taçlandırılması işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Hedefimiz, her zaman yaptığımız işi en yüksek kalitede yapmak olmuştur, o yüzden bu ödüller bizi hem çok mutlu ediyor hem de daha iyisini yapmamız konusunda motive edici oluyor. Türkiye şu anda Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülke konumunda, Türkiye'nin bu başarısını artırarak devam ettirmesi konusunda her zaman elimizden geleni yapacağız."


ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen törene katılan Pinto, Türk dizilerinin Türkiye'nin kültürel gücü olmasından ötürü iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü vurguladı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:06 
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