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İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi - Son Dakika

İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi

07.09.2021 07:59

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, 9 çocuğundan 3'ünü otelinde işe aldı. Oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelin çeşitli bölümlerinde yaz ayı boyunca iş verdi. Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor. Çocuklarının yüksek lisans yapana kadar okumasını isteyen Yıldızhan, "Okullar başlayınca işle ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce gelir" dedi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. 9 çocuk babası Yıldızhan, oğullarını her sene olduğu gibi bu sene de farklı iş kollarında çalıştırmaya başladı. İzmir'de bir oteli bulunan sanatçı, çocuklarına otelinin çeşitli yerlerinde çalıştırmaya başladı.

ÇAMAŞIRHANE VE RESEPSİYONDA ÇALIŞIYORLAR

Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Çocuklarına hayatın zorluğunu göstermek isteyen İzzet Yıldızhan, oğullarını otelinde çalıştırdı

"ÇOCUKLARIM KENDİ İSTEDİĞİ İŞİ DE YAPABİLİR ŞİRKETİN BAŞINA DA GEÇEBİLİR"

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" dedi.

İzzet Yıldızhan'dan oğullarına şaşırtan görev
İzzet Yıldızhan'dan oğullarına şaşırtan görev
İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi

İzzet Yıldızhan, İzmir, Medya, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi - Son Dakika Magazin


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