İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, aile yaşantısıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. 9 çocuk babası Yıldızhan, oğullarını her sene olduğu gibi bu sene de farklı iş kollarında çalıştırmaya başladı. İzmir'de bir oteli bulunan sanatçı, çocuklarına otelinin çeşitli yerlerinde çalıştırmaya başladı.

ÇAMAŞIRHANE VE RESEPSİYONDA ÇALIŞIYORLAR

Yıldızhan'ın oğulları Mustafa ve Ali Yuşa çamaşırhanede çalışırken, Veysel Efe ise resepsiyonda görev alıyor olması çocuklarının yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIM KENDİ İSTEDİĞİ İŞİ DE YAPABİLİR ŞİRKETİN BAŞINA DA GEÇEBİLİR"

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini ifade eden Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var. Yıllar içerisinde bu durumu evlatlarıma aşıladım. Eğitimlerini yüksek lisansa kadar yapmalarının akabinde diler kendi hayallerindeki işi yaparlar, diler onlara bırakacağım şirketin başına geçerler. O günler geldiğinde elindekinin değerini bilen, vatanı milleti için çalışan bir nesil bırakacağım geride... Şimdi tekrardan okulları başladı ve işle olan ilişkileri kesildi. Eğitim benim için her şeyden önce geliyor" dedi.