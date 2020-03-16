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İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş...
6 saat önce
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem.
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem. Benim kızım kalkacak, 20 yaş büyük biriyle arkadaşlık yapacak böyle bir şey olamaz. Benim kızım arkadaşlık yapamaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:38
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