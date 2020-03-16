İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş...

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem. Benim kızım kalkacak, 20 yaş büyük biriyle arkadaşlık yapacak böyle bir şey olamaz. Benim kızım arkadaşlık yapamaz" dedi.