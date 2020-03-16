İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş... - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş... - Son Dakika Magazin

İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş...

6 saat önce

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem.

İzzet Yıldızhan'dan çok tartışılacak sözler: Ben 20 yaş küçük birini sevebilirim ama kızım 20 yaş..., System.String[]

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına onay veren Yıldızhan " Yaş farkını kaldırın bu konulardan. İnsanlar birbirini sevebilir, ben 20 yaşında birini de sevebilirim. Ben ilişkilerimde yaş sınırı koymuyorum, sevebilirim bu normal bir şey o da beni sevebilir ama ben kızımı 20 yaş büyük birine vermem. Benim kızım kalkacak, 20 yaş büyük biriyle arkadaşlık yapacak böyle bir şey olamaz. Benim kızım arkadaşlık yapamaz" dedi.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:38 
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