İzzet Yıldızhan en büyük hedefini açıkladı

İzmir'de 126 odalı olan Double Tree By Hilton oteli bulunan Yıldızhan, "Şu sıralarda Ankara'da ikinci oteli açmaya hazırlanıyorum. Ankara'daki otelimizin faaliyete geçmesiyle çalışma arkadaşı olarak 1000 kişiye ulaşacağız. Yine Hilton markasıyla iş birliğimiz devam edecek. Hampton By Hilton olacak kısmetse" şeklinde konuştu.

"HASTANENİN RADYOLOJİ BÖLÜMÜNÜ İNŞA EDİYORUZ"

İnşaat işi hakkında da konuşan sanatçı, "Bu zamana kadar birçok inşaatın yükleniciliğini üstlendik fakat benim için şu an yapmış olduğumuz Ankara Etlik'teki Şehir Hastanesi ayrı bir önem taşıyor. Yüklenici firmalardan birisi de benim firmam. Hastanenin radyoloji bölümünü biz inşa ediyoruz.

Bu işin hacim olarak büyüklüğünün yanı sıra böylesine önemli bir proje de yer alıyor olmamın mutluluğu da ayrı bir gurur. 140 yol arkadaşımızla yolumuza devam ediyoruz eklenecek" dedi.

"ÇALIŞAN DEMİR PAS TUTMAZ"

Yıldızhan, "İş hayatına ne zaman atıldınız?" sorusuna, "Serüvenim çok eski yıllara dayanıyor. İnsanlar her ne kadar beni sanatçı kimliğimle bilseler de ben iş hayatında uzun yıllardan beri vardım. Sahne aldığım zamanlar içinde Ankara'da araba alım satımı yapıyor farklı mesleklerden de iş kolları geliştiriyordum. 'Çalışan demir pas tutmaz' felsefesiyle hayatım boyunca hep çalıştım ve ürettim.

Tek gayem evlatlarıma, sevdiklerime ve her şeyden önce memleketime fayda sağlayabilmek. Çok şükür her geçen gün büyüyen bir aileye sahibim" yanıtını verdi.