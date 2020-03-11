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İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim
6 saat önce
Yıldızhan, sosyal medyada piyano çalıp türkü söylediği videolarıyla ilgili "Orada bir eseri seslendirirken notasını duymak istiyordum. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim" dedi.
Yıldızhan, sosyal medyada piyano çalıp türkü söylediği videolarıyla ilgili "Orada bir eseri seslendirirken notasını duymak istiyordum. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim" dedi. Türkücü, piyano virtüözü Fazıl Say hakkında "O bizi dünyada temsil eden bir piyanistimiz. Bayrağımızı dalgalandıran herkes baş tacıdır. Fazıl Say'ın da en kısa zamanda konserine gideceğim" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05
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