İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim - Son Dakika Magazin

İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim

6 saat önce

Yıldızhan, sosyal medyada piyano çalıp türkü söylediği videolarıyla ilgili "Orada bir eseri seslendirirken notasını duymak istiyordum. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim" dedi.

İzzet Yıldızhan: Fazıl Say konserine gideceğim, System.String[]

Yıldızhan, sosyal medyada piyano çalıp türkü söylediği videolarıyla ilgili "Orada bir eseri seslendirirken notasını duymak istiyordum. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim" dedi. Türkücü, piyano virtüözü Fazıl Say hakkında "O bizi dünyada temsil eden bir piyanistimiz. Bayrağımızı dalgalandıran herkes baş tacıdır. Fazıl Say'ın da en kısa zamanda konserine gideceğim" açıklamasını yaptı.

Fazıl Say, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 
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