İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti

6 saat önce

Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir Egepol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatıyordu.

İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti, System.String[]

Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir Egepol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatıyordu. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.


İzzet Yıldızhan sosyal medyadan paylaştığı notuna, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır." dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:11 
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