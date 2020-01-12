İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti

Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir Egepol Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde yatıyordu. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.

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