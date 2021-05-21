İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü - Son Dakika

İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü

21.05.2021 14:05
İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü, System.String[]

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Gizem Şehnaz İzgi'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, davadan vazgeçtiğini ve nafakadan feragat ettiğini belirtti. Mahkeme de İzgi'nin nafakadan feragat etmesi üzerine davayı düşürdü.

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. İzgi, Yıldızhan'ın aylık bin 785 lira nafaka ödediğini belirterek, bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 15 yaşındaki kızı S.Y.'nin annesi Gizem Şehnaz İzgi, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için 2019 yılında dava açmıştı.

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İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü

İzzet Yıldızhan, İstanbul, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'ın nafaka davası düşürüldü - Son Dakika Magazin


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