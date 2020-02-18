İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı - Son Dakika Magazin

İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı

7 saat önce

Şehrin ileri gelen iki ailesini buluşturan düğünde paralar havada uçuştu.

İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı, System.String[]

Şehrin ileri gelen iki ailesini buluşturan düğünde paralar havada uçuştu. Gecenin finalinde orkestra ekibi, sahneye atılan kağıt paraları iki davul çantasına doldurdu.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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YORUMLAR (2)
  • Muhtaç: Bu insanlar bu kadar cümert iseler başta ülkemiz olmak üzere milyonlarca aç sefil evsiz yurtsuz perişan insanlar var neden onlara yardım yapılmıyor da böylesi desinler için paralar savruluyor vah vah halimize Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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