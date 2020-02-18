İzzet Yıldızhan'ın sahnesine para yağdı
7 saat önce
Şehrin ileri gelen iki ailesini buluşturan düğünde paralar havada uçuştu.
Şehrin ileri gelen iki ailesini buluşturan düğünde paralar havada uçuştu. Gecenin finalinde orkestra ekibi, sahneye atılan kağıt paraları iki davul çantasına doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08
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