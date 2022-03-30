İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi - Son Dakika
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İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi

30.03.2022 11:42
İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayet ettiği Seyhan Soylu savcılığa ifade verdi.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayet ettiği Seyhan Soylu savcılığa ifade verdi.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, bir programda kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü 'Sisi' lakabıyla bilinen Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada Seyhan Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade veren Seyhan Soylu, hakaret etmediğini savunarak, "İzzet Yıldızhan'ın 'sanatçılar donla sahneye çıkıyor' şeklinde açıklaması oldu. Ben de onun sözlerini eleştirmek ve işin içerisine biraz da hiciv katmak amacıyla pazardan paçalı don alarak programda paylaştım. Bu paylaşımlarımın suç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

(Sema Demir/ İHA)

İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi
İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Yıldızhan, Seyhan Soylu, Hakaret, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi - Son Dakika


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