İzzet Yıldızhan, oğulların işine son verdi

Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Cevahir otelde sahne aldı. Sinem-Muhammed Kaya çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, sahne aldığı iki saat süresince üç kostüm değiştirdi. Ünlü sanatçı, sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı Yıldızhan'ın, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev verdiğiyle ilgili konuştu. "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim. Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar açılınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi herşeyden önce gelir" dedi. Son yıllarda iş insanı kimliğiyle daha çok anılan Yıldızhan, işleri hakkında "Allahıma bin şükürler olsun her şey yolunda" dedi.