İzzet Yıldızhan talihsiz bir kaza geçirdi

Her zaman olduğu gibi sahne kostümleriyle adından söz ettiren Yıldızhan, yine tarzını konuşturdu. 2 saat boyunca sahnede kaldığı süre zarfı boyunca elinden çayını düşürmeyen Yıldızhan, 5 bardak çay içti.

"TALİHSİZLİK YAŞADIK"

Sahne sonrası gazetecilerle sohbete koyulan usta sanatçı, elindeki yara izlerinin sorulması üzerine yaşadığı talihsiz olayı gazetecilerle paylaştı.

Yıldızhan, "Ailemle geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatildeydik. Bir gün tekneyle açıldık. Teknenin halatını baldızım bağlamaya gittiği esnada büyük bir talihsizlik yaşandı. Teknenin yön değiştirmesiyle halata takılıp düştü baldızım. İçime doğmuşcasına onun yanındaydım bende. Onun düştüğünü görünce ellerimle onu tutmaya çalıştım. O esnada ellerimi kayalıklara vurdum. Ancak korkulacak bir durum yok. Verilmiş sadakamız varmış. Baldızım bu kazayı 1-2kırıkla atlattı. Benim de elim yavaş yavaş iyileşiyor' diye konuştu.