İzzettin Altunsöz: "Pandemi sporumuza büyük zarar veriyor" - Son Dakika

İzzettin Altunsöz: "Pandemi sporumuza büyük zarar veriyor"

Uluslararası müsabakada rakibini beş saniyede nakavt ederek, dünyanın en hızlı nakavtçısı unvanını kazanan milli muaythai sporcusu İzzettin Altunsöz, pandeminin dövüş sporları başta olmak üzere, tüm sporlara büyük zarar verdiğini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli tedbirler...

İzzettin Altunsöz:

Uluslararası müsabakada rakibini beş saniyede nakavt ederek, dünyanın en hızlı nakavtçısı unvanını kazanan milli muaythai sporcusu İzzettin Altunsöz, pandeminin dövüş sporları başta olmak üzere, tüm sporlara büyük zarar verdiğini belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli tedbirler altında maçlar yeniden yapılmaya başlandı. Şayet ülkemizde de benzeri tedbirler ile karşılaşmalar başlamazsa sporumuz büyük zararlar görecek" dedi.

Korona virüs salgınından dolayı dövüş sporlarında müsabakalar yapılamıyor. Bunun ile ilgili açıklamalarda bulunan muaythai sporcusu İzzettin Altunsöz, "En son 21 Mart'ta ringe çıkmak için tüm planlar yapıldı. Bu müsabakam iptal edildi ve o günden beridir ringlere çıkamıyorum. Benim gibi ülkemizdeki tüm sporcular aynı durumda. Bu sporcularımızın körelmesine neden oluyor. Antrenmanlarımızı açık havada yapabiliyoruz ancak maç yapmadığımız sürece bu antrenmanlar için de bir süre sonra heveslerimiz kaçıyor ve spora soğuyoruz. Federasyonlarımız bir an önce bu duruma bir çözüm üretmezlerse çok sayıda yeteneğimiz sporu bırakacak" şeklinde konuştu.

"Online seyirci sistemi bir çözüm olabilir"

Dünyanın çeşitli ülkelerinde seyircisiz maçların başladığını belirten Altunsöz, "Online seyirci sistemi de yaygınlaşmaya başladı. Salona gelmeyen izleyiciler ödemelerini yaparak bilgisayarlarının başından verdikleri şifre ile karşılaşmalarımızı izleyebiliyorlar, ayrıca izleyicilerin görüntüleri de salondan yansıtılabiliyor. Bu ve buna benzer sistemler son dönemlerde çözüm olarak kullanılmaya başladı" dedi.

Vedat Alyaz: "Bu yeteneklerin körelmesine izin vermemeliyiz"

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, Türkiye'de son dönemlerde yeni bir sporcu neslinin geldiğini vurgulayarak, "İyi bir sporcu jenerasyonu yakalamış durumdayız. Şayet çözümler bulunmaz ise bize dünya şampiyonlukları getirme potansiyeline sahip sporcularımız bir bir eriyip gidecek. İzzettin Altunsöz de bu jenerasyonun başarılı üyelerinden birisidir. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen çıktığı 13 maçın 6'sı nakavt olmak üzere 11'ini kazanmıştır. Üç kez Avrupa şampiyonluk kemerini ülkemize getirmeyi başarmıştır. Böylesi başarılı gençlere dünyanın her yerinde sahip çıkılarak imkanlar sunuluyor. Bu yeteneklerin körelmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İzzettin Altunsöz: Pandemi sporumuza büyük zarar veriyor
İzzettin Altunsöz: Pandemi sporumuza büyük zarar veriyor

Koronavirüs, 21 Mart, Sporcu, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzzettin Altunsöz: 'Pandemi sporumuza büyük zarar veriyor' - Son Dakika Spor

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