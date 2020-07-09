İzzettin Altunsöz'ün hedefi dünya şampiyonluğu!

Kendisi gibi muay thai sporuyla uğraşan ağabeyinin yanına Mardin'den gelen İzzettin Altunsöz, korona virüs salgını sürecinin normalleşmeye girmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.



Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) beden eğitimi öğretmenliği okuyan Altunsöz, günde çift idman yaparak maçlara hazırlanıyor. Altunsöz, ağabeyinin tavsiyesiyle 7 yıl önce bu spora başladığını vurgulayarak, "2017 yılında Akdeniz Bölge Şampiyonasında şampiyon oldum ve Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Burada 4 maç yaparak 60 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldum ve EMF Avrupa Muay Thai Federasyonu'nun Antalya'da düzenleneceği Avrupa Kupası'nda 4 maç yaparak İlk defa Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da yine Mersin, bölge ve Türkiye şampiyonu oldum. Yine Çek Cumhuriyetinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında kendi kilomda şampiyonluk elde ettim. Geçen yılda aynı şekilde Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum. Ayrıca canlı yayında Bosna Hersekli rakibimi ilk 5 saniyede nakavt ederek bir rekor kırdım. Şimdi çalışmalarımı sürdürüyorum. 20 Ağustos'ta yine canlı yayınlanacak olan maçım var. Çok iyi hazırlanıyorum. Günde 2 antrenman yapıyorum. Tabi benim asıl amacım dünya şampiyonu olmak. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. 7 yıllık çalışmamı dünya şampiyonu olarak taçlandırıp, Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.



Yaptığı sporun zor olduğunu kaydeden Altunsöz, "Büyük yaralanmaların olduğu bir spor. En kötüsü ise kilonuzu iyi ayarlamanız lazım. Maç öncesi birlikte tartılıyoruz ve maça öyle başlıyoruz. 100 gram bile fazlan olursa maç kabul edilmiyor. Onun için erkenden kilonuzu ayarlamanız lazım. Tabi isteyen herkes bu sporu yapabilir. Şu an tüm ünlüler muay thai ve kick boks sporlarıyla ilgili özel ders almaya başladı. Kendinizi savunmanız açısında ve fit bir vücuda sahip olmanız İçin muay thai sporunu herkese öneririm" şeklinde konuştu.