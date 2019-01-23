Son Dakika Haberleri: J&j Gelirleri 4. Çeyrekte Yüzde 1.0 Artışla 20.4 Milyar Dolar

J&j Gelirleri 4. Çeyrekte Yüzde 1.0 Artışla 20.4 Milyar Dolar

1 saat önce

– Hijyen ve temizlik sektörü alanında hizmet veren ABD merkezli Johnson & Johnson, dördüncü çeyrekte 2018 gelirlerinin 20.4 milyar dolara ulaştığını ve böylece söz konusu gelirlerde yıllık yüzde 1.0 artış olduğunu duyurdu.

J&j Gelirleri 4. Çeyrekte Yüzde 1.0 Artışla 20.4 Milyar Dolar, System.String[]
– Hijyen ve temizlik sektörü alanında hizmet veren ABD merkezli Johnson & Johnson, dördüncü çeyrekte 2018 gelirlerinin 20.4 milyar dolara ulaştığını ve böylece söz konusu gelirlerde yıllık yüzde 1.0 artış olduğunu duyurdu.

Şirketin hisse başına kazançları (EPS) geçen yılki 3.99 dolardan bu yıl 1.12 dolara gerilerken, yıllık EPS'si 5.61 dolara, 2018 mali yıl gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 81.6 milyar dolara yükseldi.

Şirket açıklamasında 2018 mali yılında dünya genelindeki satışların bir önceki yıla göre yüzde 1.8 yükselerek 13.9 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, dünya genelindeki eczacılığa ait satışlarının da yıllık 12.4 artışla 40.7 milar dolara yükseldiği yer aldı. J&J, küresel operasyon sonuçlarındaki başarıya, Tylenol ve Motrin gibi reçetesiz satılan ürünlerdeki artış ve bakım ürünlerinden Neutrogena ve OGX'in küresel satışların belirleyicisi olmasının yol açtığının altını çizdi.

J&J Başkanı Alex Gorsky, söz konusu sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Johnson & Johnson satışlardaki yüzde 6.3 artışla yine başarılı bir yılı geride bıraktı ve şirket olarak, 2018 gelirlerindeki yüzde 9.8 artışla üst üste 35'inci kez gelirlerde yükseliş gördük. Bu başarıyı, bütün işletmelerimizdeki satışların artışına ve karımızı arttırmak adına yaptığımız çalışmalara borçluyuz."

Gelirlerin duyurulmasının ardından J&J hisseleri açılış öncesinde yüzde 0.24 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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