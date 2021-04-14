J.K. Rowling'den yeni kitap - Son Dakika

J.K. Rowling'den yeni kitap

14.04.2021 10:39
J.K. Rowling'den yeni kitap, System.String[]

Yapı Kredi Yayınları, J.K. Rowling'in çocuklar için yazdığı The Christmas Pig adlı yeni kitabını 12 Ekim 2021 tarihinde yayımlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyar.

İngiltere, Yeni Zelanda, İrlanda ve Hindistan'da Hachette Children's Group, ABD ve Kanada'da Scholastic tarafından yayımlanacak olan The Christmas Pig, dünyanın dört bir yanındaki yayıncılar tarafından yirmiden fazla dilde eşzamanlı olarak yayımlanacak olmasıyla gerçek bir küresel yayın halini alacak. The Christmas Pig, bir çocuğun en sevdiği oyuncağını bulmak için ne kadar ileri gidebileceğine dair, içinizi ısıtacak, sürükleyici bir macera. Tek bir kitaptan oluşan hikayenin J.K. Rowling'in önceki kitaplarıyla hiçbir bağı yok; dünyanın en iyi hikâyecilerinden birinin kaleminden çıkan, aile bireylerinin çok seveceği bu hikâye, 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun.

Kitap hakkında

Jack çocukluk oyuncağı Dur Pig'i çok sever. DR, Jack'in iyi gününde de kötü gününde de hep yanında olmuştur. Ta ki bir Noel arifesinde korkunç bir şey olana dek: DP kaybolmuştur. Ama Noel arifesi mucizelerin ve imkânsız hayallerin gerçekleştiği, her şeyin canlanabildiğibir gecedir, oyuncakların bile. Üstelik Jack'in yeni oyuncağının –DP'nin yerine alınan gıcık Christmas Pig'in– cesur bir planı vardır. Hep birlikte Jack'in en yakın arkadaşını kurtarmak için sihirli bir yolculuğa çıkacaklardır…

YAPI KREDİ YAYINLARI:

"Tam anlamıyla içinizi ısıtacak, elinizden düşüremeyeceğiniz bir kitap!"

The Christmas Pig geçtiğimiz yıl Ickabog peri masalıyla çocuk yayıncılığına müthiş bir dönüş yapan J.K. Rowling'in Harry Potter'dan sonra çocuklar için yazdığı ilk roman. Dizi şeklinde, ücretsiz ve çevrimiçi olarak yayımlanan Ickabog kitabının satışından elde edilen teliflerin tamamını pandemiden zarar gören kişilere yardım etmek amacıyla Volant adlı hayır kurumuna bağışlayan J.K. Rowling, The Christmas Pig'in yayımlanmasıyla minik okurlarıyla tekrar buluşmayı iple çekiyor.

Hem karton kapaklı hem de ciltli özel bir baskısı yapılacak olan kitapta ödüllü illüstratör Jim Field'a ait dokuz adet siyah - beyaz görsel ve dekoratif desenler var. Kitabın kapak tasarımı ise önümüzdeki aylarda paylaşılacak.

Yazar Hakkında

Yedi "Harry Potter" romanının yazarı olan J.K. Rowling'in kitapları 500 milyondan fazla sattı, 80'den fazla dile çevrildi ve gişe rekorları kıran sekiz sinema filmine uyarlandı. J.K. Rowling kitap serisinin yanında, yardım kurumları için üç ek kitap yazdı. Daha sonra Fantastik Canavarlar kitabı yepyeni bir film serisine ilham oldu. Rowling, yetişkin Harry'nin hikâyesini oyun yazarı Jack Thorne ve yönetmen John Tiffany ile birlikte Harry Potter ve Lanetli Çocuk, Birinci ve İkinci Bölüm adlı tiyatro oyununa uyarladı.

J.K. Rowling, 2020 yılında Ickabog adlı peri masalıyla çocuk yayıncılığına döndü. Kitap dizi şeklinde, ücretsiz ve çevrimiçi olarak yayımlanmış ve yazar kitabın satışından elde edilen teliflerin tamamını pandemiden zarar gören kişilere yardım etmek için bağışlamıştı.

J.K. Rowling, Robert Galbraith takma adıyla kaleme aldığı polisiye kitap serisi de dahil olmak üzere, yazdıklarıyla pek çok ödül ve nişan aldı. Volant adındaki hayır kurumu aracılığıyla pek çok hayır işine destek olan Rowling, ayrıca çocuk bakımında reform yapmak üzere kurulan hayır kurumu Lumos'un da kurucusudur.

Kendini bildi bileli yazar olmak isteyen J. K. Rowling'in en mutlu olduğu zamanlar kendini bir odaya kapatıp bir şeyler hayal ettiği ve yazdığı zamanlardır. Jowling, şu anda ailesiyle birlikte İskoçya'da yaşıyor.

İllüstratör Hakkında

Ödüllü bir illüstratör, karakter tasarımcısı ve animasyon direktörü olan Jim Field, müzik videolarından jeneriklere, reklamlara ve kitaplara varıncaya dek pek çok proje üzerinde çalışmıştır.

İlk resimli kitabı Cats Ahoy! Booktrust Roald Dahl Funny ödülünü kazanmış ve Kate Greenaway ödülüne aday olmuştur. O zamandan beri çok satan, çok ödüllü bir dizi çocuk kitabı resimlemiştir. Kitapları arasında Oi Frog!, The Lion Inside ile minikler için bir hikâye dizisi olan ve David Baddiel tarafından kaleme alınan Rabbit and Bear ve yazıp resimlediği ilk kitabı, Fransızca kelimeler öğreten çift dilli bir kitap olan Monsieur Roscoe – On Holiday yer alıyor.

Farnborough'da büyüyen Jim, şu an eşi ve küçük kızıyla birlikte Paris'te yaşıyor.

J.K. Rowling'den yeni kitap

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel J.K. Rowling'den yeni kitap - Son Dakika


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