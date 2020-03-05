Júlio César Jubilesini Yaptı
14 dakika önce
2017 yılından futbolu bırakma kararı alan ancak daha sonra eski takımı Flamengo'ya dönen Brezilyalı kaleci, bir kez daha eldivenlerini astı. İşte efsane kalecinin son maçından görüntüler
2017 yılından futbolu bırakma kararı alan ancak daha sonra eski takımı Flamengo'ya dönen Brezilyalı kaleci, bir kez daha eldivenlerini astı. İşte efsane kalecinin son maçından görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21
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