Júlio César Jubilesini Yaptı - Son Dakika
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Júlio César Jubilesini Yaptı

14 dakika önce

2017 yılından futbolu bırakma kararı alan ancak daha sonra eski takımı Flamengo'ya dönen Brezilyalı kaleci, bir kez daha eldivenlerini astı. İşte efsane kalecinin son maçından görüntüler

2017 yılından futbolu bırakma kararı alan ancak daha sonra eski takımı Flamengo'ya dönen Brezilyalı kaleci, bir kez daha eldivenlerini astı. İşte efsane kalecinin son maçından görüntüler

Júlio César Jubilesini Yaptı

Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
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