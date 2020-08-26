J Plaka ve T Plaka ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Salihli ilçesinde servis taşımacılığı için gerekli olan J plaka ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri için T plaka satış ihaleleri gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Encümen kararına istinaden, Encümen huzurunda yapılan satış ihalesine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Başkanlık yaptı.

Salihli ilçesi J plaka satışı, Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri için ise T plaka satışı ihaleleri Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.07.2020 tarih ve 2020/2239-2240 nolu kararları ile MASKİ Konferans salonunda gerçekleştirildi. İhalede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Mali Hizmetler Daire Başkanı Serdar Sidar, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal yer aldı. İhalede Salihli ilçesi için 75 adet J plakanın muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ihalesi. Ayrıca Şehzadeler ilçesi için 4 adet, Yunusemre ilçesi için ise 3 adet olmak üzere toplam 7 adet T plakanın muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ihalesi de yapıldı. Satışı yapılan plakaların tahsis işlemi önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi. - MANİSA